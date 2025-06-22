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宋晟睿3分砲致勝 先恭喜黃韋盛首轟

2025/06/22 05:30

宋晟睿2局下敲出3分砲，奠定兄弟勝基。 （記者廖耀東攝）宋晟睿2局下敲出3分砲，奠定兄弟勝基。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕本季原本效力洋基3A的中信兄弟新左投李博登，昨首度「開箱」僅投了4局，黃韋盛2局下敲出生涯首轟，宋晟睿隨後再補上一發3分砲，單局灌進4分，終場5：4險勝富邦悍將，拿下3連勝。

李博登4局只用55球、6次三振 、被擊出3安打，無失分。兄弟2局下取得領先後，富邦攻勢不斷。兄弟則展現精湛的防守，8局上，左外野手詹子賢、三壘手黃韋盛各上演一次美技守備，捕手高宇杰9局上機警拾起「定桿」在本壘附近界內的球，製造再見雙殺，助兄弟1分險勝。

兄弟攻守俱佳 險勝悍將

黃韋盛曾在2019年選秀會落選，隔年捲土重來，在第6輪獲得中信青睞，歷經303個打席、272打數，昨面對富邦先發投手黃保羅生涯首轟終於開張。他坦言：「球打出去時沒有想到，繞過一壘才知道是全壘打。當時目標就只是想上壘，能幫助球隊先馳得點很開心。」

宋晟睿隨後的3分砲給予對方致命一擊，獲選單場MVP。他說：「先恭喜韋盛擊出首轟。他今年表現很好，我們都一樣歷經很多失敗並找出問題，教練也相信我們。」上半季冠軍還沒確定，希望大家都能保持健康、力拚爭冠。

李博登因教練團安排的用球限制退場後，兄弟動用6位後援投手包括鄭凱文、謝榮豪、蔡齊哲、呂彥青、陳冠穎和黃恩賜，僅蔡齊哲在7局上投出3上3下。

兄弟總教練平野惠一表示：「我一直不斷強調，要靠團隊力量贏球。昨後援投手群很辛苦，但被安打比較多，要反省並為下一場做準備。」

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