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雄鷹贏得辛苦 逼出伍祐城眼淚

2025/06/22 05:30

雄鷹伍祐城（右）延長賽完成關門任務，賽後釋放壓力落淚，總教練洪一中上前安慰。（記者陳志曲攝）雄鷹伍祐城（右）延長賽完成關門任務，賽後釋放壓力落淚，總教練洪一中上前安慰。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台鋼雄鷹1局上就靠曾仁和生涯第2次單局核炸鯨吞7分，眼看能輕鬆取勝卻在8局下被逆轉，但打線先於9局上扳平逼出延長賽，歷經4小時39分的本季最長鏖戰，終於在第11局靠王柏融高飛犧牲打攻下致勝分，以12：11險勝樂天桃猿，上半季第27勝到手，排名追上味全龍並列第4，今再贏樂天不但改寫隊史半季最多勝場，還將攻克勝率五成關卡。

王柏融（記者陳志曲攝）王柏融（記者陳志曲攝）

鏖戰4小時39分

11局險勝猿

曾仁和僅投0.2局就狂丟7分，差1分追平生涯單局最多失分，樂天打完5局先追到4：8，8局下以10：9首次超前，曾仁和繼去年4月7日對中信兄弟2局上失8分後再次逃敗，9局上陳柏豪關門失敗被台鋼單局3安扳平。王柏融靠延長賽的致勝打點，連續8場有打點追平生涯最佳，伍祐城後援2局拿下本季首勝，生涯首次獲選單場MVP。

「真是千辛萬苦！」總教練洪一中指出，過程一度覺得會贏得很輕鬆，但棒球就是這樣，前1分鐘還待在天堂，下1分鐘就跌到地獄，沒到第27個出局以前，心態都不能鬆懈，選手表現雖有不理想的地方也有值得讚許之處，尤其是被逆轉後精神沒有散掉，伍祐城本就是球質很好的投手，過去投不好的問題出在控球，「他這場好球率很高，能壓制在中職攻擊很強的樂天，真的要謝謝他！」伍祐城賽後更激動落淚，隊友都予以鼓勵。

林子偉本季在二壘發生10次失誤是全聯盟各守位最多，他坦言這樣的表現當然不及格，「昨天的事情就過了，今天又是新的一天，球場上是我在打，錯誤由我承擔，要批評我可以，但沒必要傷害我的家人。」

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