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1場勝差之爭 兄弟緊咬獅王

2025/06/23 05:30

兄弟張仁瑋（下）回壘不及，遭觸殺出局。（記者廖耀東攝）兄弟張仁瑋（下）回壘不及，遭觸殺出局。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟持續追趕統一獅，昨雖單場出現3次跑壘瑕疵，仍以15支安打兇猛火力，10：0擊敗富邦悍將，取得4連勝，和上半季榜首統一獅僅差1場勝差，黃衫軍本週補賽週僅剩3場，且都不是交手獅隊，唯有自助人助，才有可能殺尾盤大逆轉獅子軍。

兄弟中外野手岳政華單場3安猛打賞、4打點，本季首獲單場MVP。（記者廖耀東攝）兄弟中外野手岳政華單場3安猛打賞、4打點，本季首獲單場MVP。（記者廖耀東攝）

15安痛擊悍將 奪4連勝

王念好（記者廖耀東攝）王念好（記者廖耀東攝）

兄弟此役2局下就有攻勢，把握富邦內野發生失誤，宋晟睿的安打帶有2分打點，但搶攻三壘的張仁瑋出局；4局下，岳東華、高宇杰連兩打席安打，但岳東華在三壘遭觸殺，相似狀況出現在6局，岳政華安打帶有2打點，但宋晟睿又在三壘飲恨。

3次跑壘瑕疵 平野緩頰

賽後，中信兄弟總教練平野惠一集合全隊，他說：「這是6連戰的最後1場，知道大家都累了，但仍要直視問題並確實反省，希望創造的是沒有漏洞的球隊。」

不過，平野也主動對野手表現緩頰，說：「前天的李博登、昨天的鄭浩均，都有用球限制，這兩天牛棚很辛苦，如果拉鋸戰或延長賽會很艱困。野手的目標是能多得分，當然有跑壘失誤，但看得出野手有這樣的積極度，值得肯定。」兄弟艱辛完成單週6連戰，且保持連勝、爭冠機會，昨後援1局的牛棚投手王凱程，中斷連5場失分，退場時有些情緒釋放。平野說，看得出他是目標完美的投手。

岳政華3安、4打點獲MVP

兄弟中外野手岳政華單場3安猛打賞、4打點，守備也有美技，本季首獲單場MVP。岳政華說：「就跟投手能少掉1分是1分一樣，我們野手進攻、防守也想多拚1分、多守1分。」

王念好回歸首戰被K傷

兄弟投手群昨單場3次觸身球，富邦王念好睽違1個月歸隊一軍，但首戰就傷退，右手肘內側遭觸身球擊中挫傷。9局上，辛元旭再遭球吻，平野惠一還上前關心對方，平野說：「畢竟是我們不好，跟對方說聲抱歉。」

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