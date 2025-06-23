學弟扛三壘 王威晨成DH常客

王威晨（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕上半季接近尾聲，中信兄弟本季最主要擔綱指定打擊的打者，並非球迷印象中的重砲陳俊秀或許基宏，而是5屆三壘手金手套王威晨。連同昨役，王威晨本季出賽51場，就有29場擔任指定打擊，打擊率維持在2成8上下。

黃韋盛卡位 學長不藏私

從天天上場守備到專注指定打擊，下個月滿34歲的王威晨說，今年賽前準備節奏不受影響，「通常是看某一陣子的身體疲勞狀況，才會有不同的準備，平常都是正常。一開始稍微花了一點時間習慣，但自認算花很少時間。」

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王威晨坦言：「我本來就是都做好準備，按照教練安排。也許教練有考量要多用新人，這我也不知道，但總之就是都先準備好自己。」

王威晨也說，學弟黃韋盛今年表現亮眼，自己不藏私的把所有經驗都跟黃韋盛在內的學弟們分享，「我對他有信心，他有能力整季都保持高穩定。」

談到今年對於王威晨的調度安排，兄弟總教練平野惠一解釋：「其實威晨的身體狀況，也不是百分百狀態，加上年輕人有打出成績，才做此安排。下半季會視情況，讓他守備的場次增加。」

平野︰身體狀況非百分百

平野透露，昨原本就要讓王威晨守三壘，但因許基宏腳部有些不適，安排陳俊秀守一壘後，才決定再讓王威晨擔任指定打擊、黃韋盛守三壘。

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