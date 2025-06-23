女子PGA錦標賽》克服場地考驗 徐薇淩升至第26

徐薇淩昨揮出72桿，排名上升到並列第26。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美女將徐薇淩昨在LPGA大賽之一的KPMG女子PGA錦標賽第3回合揮出72桿，以總桿222桿，排名上升到並列第26，有望朝前10名邁進。

女子PGA錦標賽在美國德州的菲爾茲蘭奇東球場進行，場地配置難度高，為球員帶來不小的考驗，昨僅3名球員繳出單回合低於標準桿的成績。

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徐薇淩在前兩回合都繳出75桿，暫並列第56名。昨她雖在第1、4洞吞下柏忌，但第9、14、15洞賺進博蒂，一度出現紅字，可惜第16洞又柏忌，最後以72桿繳卡，但排名上升了30名，帶來信心，她說：「還是無法完全掌握這座球場，能做到的就是盡力不掉桿，並接受所有可能發生的事。」她也強調，因為球場難度高，大家都會失誤，只要減少失誤都有機會。

錢珮芸爆桿 跌到第50

首輪發揮不錯的錢珮芸，昨吞兩次雙柏忌、5柏忌，僅進帳1鳥，爆出80桿，3日合計226桿，跌到並列第50名。領先集團方面，澳洲女將李旻智昨抓3鳥，揮出69桿，以總桿210桿衝上第1，並以4桿之差領先第2名的泰國女將提蒂卡。

台灣旅外男子選手俞俊安，昨在PGA旅行者錦標賽第3回合飆出8小鳥，吞2柏忌，以64桿繳卡，以總桿205桿，排名回升並列第22。

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