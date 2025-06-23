今G7生死鬥 雷霆「主」導戰局

NBA總冠軍戰G7今開打，坐擁地主優勢的雷霆被外界看好能捧起冠軍盃。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆、溜馬今早8點進行NBA總冠軍戰G7廝殺，坐擁地主優勢的雷霆被外界看好能捧起冠軍獎盃，而FMVP最大熱門就分別是年度MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大及曾在G5轟進40分的J.威廉斯。

雷霆若勝

SGA高機率奪FMVP

總冠軍賽上次打到G7為2016年騎士對勇士，該年由騎士在客場奪勝，收下隊史首冠，堪稱近10年的經典戰役之一。不過，總冠軍賽過去19次出現第7戰，主場球隊共拿下15勝4敗，地主優勢是外界看好雷霆的關鍵。

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吉爾吉斯亞歷山大在總冠軍系列賽，場均繳出30.5分、4.5籃板及4.5助攻。NBA官網指出，SGA是雷霆進攻核心人物，在季後賽表現都相當穩定，只有前役G6略顯失常，只要雷霆能奪冠，FMVP將是他的囊中物。

雷霆能從1：2落後並連勝2場取得聽牌的功臣是威廉斯，NBA官網強調，24歲的威廉斯在G5成功證明自己，如今戰線延長到G7，若他再度爆量得分，也有本錢跟SGA競爭FMVP。

溜馬客場出擊 盼複製奇蹟

在客場出賽，溜馬此仗絕對是被看衰的一方，且主控哈里伯頓又飽受腿傷所苦許久，但他強調，雖然右小腿有點痠痛與僵硬，仍準備好在G7上場。溜馬如果能複製9年前騎士踢館成功的奇蹟，NBA官網點名哈里伯頓、西亞卡姆都有資格拿下FMVP殊榮。

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