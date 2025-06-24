史上封王第2嫩 雷霆更名後首冠

雷霆奪下自2008年遷至奧克拉荷馬市後的首座冠軍。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆昨在吉爾吉斯亞歷山大貢獻全場最高29分的領軍下，在總冠軍賽第7戰以103：91擊退溜馬，奪下自2008年遷至奧克拉荷馬市後的首座冠軍金盃。

溜馬一哥哈里伯頓（右）首節阿基里斯腱受傷退場。（美聯社）

SGA砍29分 G7擊退溜馬

這場聯盟史上第20次總冠軍賽第7戰，溜馬一哥哈里伯頓首節倒數4分55秒就受傷退場，讓比賽出現變數，上半場以47：48落後的雷霆，易籃後攻守更流暢，第3節更逼出溜馬多達7次失誤，單節打出30：24的攻勢扭轉戰局。

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抱走總冠軍賽最有價值球員的「SGA」奪冠後感性表示，「我們經歷很多不可置信的夜晚、充滿信念的時刻，能站在這裡真的太瘋狂了，這個團隊為此付出很多努力，這是我們應得的。」

2020-21球季只拿下22勝的雷霆，在總管普雷斯蒂操盤下展開重建之路，本季終於開花結果，例行賽戰績68勝14負寫下隊史新猷，加上季後賽，本季豪取84勝，和1997年的公牛並列史上第3多。

均齡25.6歲 新王朝基石

平均年齡僅25.6歲的雷霆成為史上第二年輕的冠軍球隊，且球團5年內還有8支首輪選秀籤和12支次輪選秀籤，在成功兼顧戰績與未來性之下，被期待將開啟新王朝。

哈里伯頓跟腱斷裂退場

溜馬繼2000年後重返總冠軍賽，仍與隊史首冠擦肩而過，哈里伯頓昨在無碰撞倒地後面露痛苦離場，隨後確定是阿基里斯腱傷勢，他在輸球後拄著拐杖在球員通道迎接隊友，畫面感動無數球迷。

雖然無緣高捧金盃，溜馬主帥卡萊爾仍以子弟兵為傲，感謝團隊在任何時刻都保持團結，奮戰到最後一刻，也不忘盛讚哈里伯頓今年季後賽的精彩表現，「我們的心與他同在，他會順利康復回來的。」

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