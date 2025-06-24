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TPBL總冠軍賽》海神變「摩」法 扳平國王

2025/06/24 05:30

海神摩爾斯（前）頂替威勝出賽，繳出全隊次高19分。 （記者李惠洲攝）海神摩爾斯（前）頂替威勝出賽，繳出全隊次高19分。 （記者李惠洲攝）

火力全開 7球員得分上雙

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神昨在TPBL總冠軍賽第4戰火力全開，全隊7名球員得分上雙，艾德繳出全場最高25分，本土球員邱子軒、陳懷安都貢獻13分，終場以117：99痛宰新北國王，系列賽扳成2：2，第5戰明晚7點將回到國王主場新莊體育館。

頂替威勝 摩爾斯強摘19分

海神前役不敵國王陷入1：2落後，雪上加霜的是，總冠軍賽前3戰場均11.7分、11籃板的洋將威勝，因背傷無法上陣，改登錄摩爾斯。

抱著不想讓對手聽牌的決心，海神上半場團隊命中率高達53.8%，半場打完取得12分領先，易籃後又打出一波6：0攻勢，第3節將領先擴大到超過20分，奠定勝基。

海神團隊命中率高達50.6%，三分球32投14中，並製造國王17次失誤，主帥費雪稱讚子弟兵進攻發揮得不錯，每節得分都領先，另外在抄截、籃板表現也不錯，「現在戰成2：2平手，對於這樣的結果，我和球員都感到很興奮，現在好好調整，專心準備下一戰。」

艾德攻下全場最高25分，摩爾斯繳出全隊次高19分，變陣收到成效，費雪認為，摩爾斯心態一直很好，「他知道這一戰很重要，也知道該如何運用自己的武器，包含籃板掌握、反快攻等都做得很好。」

林書豪雙十 無奈防守出包

國王方面，沃許本攻下全隊最高20分，林書豪貢獻16分、10助攻，但防守完全無力壓制海神，讓他們以超過5成命中率拿下破百的分數，林書豪無奈地說：「這場的防守基本上該出現的問題都出現了，責任不在教練團，而是在球員身上，我們要負起責任，繼續進步。」

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