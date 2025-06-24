TPBL總冠軍賽》「零分」的激將 邱子軒反彈

海神邱子軒（右）揮別低迷手感，拿下本土最高的13分。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神後衛邱子軒總冠軍賽第3戰得分掛零，但他心態未受影響，昨揮別低迷手感，拿下本土最高的13分，他表示，教練和隊友鼓勵他持續出手，他也保持正能量，希望用自己的方式來幫助球隊。

勇敢出手 攻本土最高13分

25歲的邱子軒在T1第2季加入海神，成為球隊倚重的後場戰力之一，但去年1月遭遇左膝前十字韌帶斷裂傷勢賽季報銷，直到本季中才回歸，他也逐漸找回自己狀態，並在上一輪季後賽場均貢獻12.6分、2.6助攻。

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克雷格比0分 另類激勵他

邱子軒在總冠軍賽持續先發上陣，但前兩戰合計只拿8分，第3戰甚至沒有得分，只貢獻1籃板、1助攻，但他昨拿下13分、7籃板、2助攻，命中率超過5成，攻守都有不錯發揮。他透露，前一天練球時，隊友克雷格一直對他比「0分」手勢，用開玩笑的方式激勵他，「但他也要我勇敢去投籃、去得分，這帶給我很大幫助。 」

邱子軒前役不只沒得分，賽後還因不小心對裁判比出「收錢」手勢，被聯盟罰了3萬元，他苦笑說：「事情就發生了，但不是什麼大事，記取教訓也不用想太多。」他認為，下一場還是先從防守做起，也不會因為大家看好新北國王而有影響，「球是圓的，打了才知道。」

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