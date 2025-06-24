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再出一個戴培峰！ 尚青選秀2捕搶首輪

2025/06/24 05:30

廖健富、戴培峰和宋嘉翔是近9年選秀第一指名捕手，目前僅戴培峰（見圖）能扛住悍將主戰捕手角色，穩定出賽。（資料照）廖健富、戴培峰和宋嘉翔是近9年選秀第一指名捕手，目前僅戴培峰（見圖）能扛住悍將主戰捕手角色，穩定出賽。（資料照）

高中應屆畢業選秀

普門中學張育豪（資料照）普門中學張育豪（資料照）

72人史上最多

平鎮高中江庭毅（資料照）平鎮高中江庭毅（資料照）

〔記者龔乃玠、黃照敦／台北報導〕中職選秀會下週一（30日）登場，180人心懷職棒夢，其中有史上最多的72位高中應屆畢業生參加，占比高達4成，堪稱「青春大匯選」，在大物級強投缺陣下，普門中學張育豪、平鎮高中江庭毅都是備受關注的熱門鐵捕，挑戰首輪號次，能否成為繼2018年富邦悍將戴培峰後，再受賞賜獲選狀元，以及有多少位青春少年兄雀屏中選，都成為選秀焦點。

近9年中職選秀首輪高中球員近9年中職選秀首輪高中球員

近9年3捕第一指名

僅戴培峰穩定先發

近9年選秀，除了2021年首輪5人被旅外球員包辦之外，高中球員每年都有人在首輪入榜，甚至榮膺狀元郎。其中廖健富（2017Lamigo桃猿）、戴培峰和宋嘉翔（2022樂天桃猿）都是第一指名的捕手，但在現在中職6隊，只有戴培峰是能站穩主戰的高卒捕手，而他也是歷經前幾年磨練後，去年起躋身主戰捕手，且能扛起中心打線，其他5隊今年多半以大學捕手為主，說明養成高中捕手的難度，球團必須以「選未來」的決心下賭注。

把職棒當高中配球

林辰勳分享養成術

林辰勳是2020年選秀味全龍第2輪指名，更是隊史首位高卒捕手，即便每年都在一軍貢獻，單季生涯最多出賽是28場，仍在競爭主戰的養成路上，他認為，捕手必須透過比賽去學習，讓心態變成熟，不可能只靠練球就能進步，真的很花時間。

林辰勳形容，捕手可能要花10場比賽，才能懂一點點的眉角，「（劉）時豪是有蹲過無安打比賽的捕手，他也會跟我分享經驗，但我還是必須靠比賽去體驗。」

關於大學和高中捕手的不同之處，林辰勳常跟陣中主戰鐵捕蔣少宏討論，他說，大學固然比賽較少，但盃賽時間長，不像高中盃賽打幾天就結束，「大學比較像職業，加上有時候會對上台電和合庫的選手，層級不太一樣。」

對捕手來說，配球是一門無法明確量化的學問，但在青棒，傳統強權有戰績壓力，經常由教練配球，很少全權交給選手。林辰勳認為，教練配球沒有對錯，但進職棒不可能依賴教練，有時放手讓選手配球很重要，畢竟教練也想看見選手的成長。

林辰勳透露，剛進職棒時，教頭葉君璋教他把職棒選手當高中生來配球，但在某些時機、球數，要去鑽研增加出局數的機會，這是為了不過度複雜化，而捕手也要看投手狀況臨場應變，不可能120場都一樣，這是高卒捕手的課題。今年共27名捕手選秀，在中職各隊幾乎都缺捕手的需求下，就看誰能眼光獨到大進「捕」。

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