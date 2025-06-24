世界盃4準國手 鎖定前三輪好球帶

西苑高中鍾亦恩（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職選秀會180位選手中就有86位投手，雖無旅外大咖、也缺高中大物，其中仍不乏潛力股，考驗各球團慧眼和養成功力，尤其味全陳冠偉（2019年17輪）、台鋼許育銘（2022年22輪），都是成功演繹選秀後段輪次出「投」天的例子，應能鼓舞球團願意長期培養意願，期能砂礫中撈出珍珠。

新北凱撒韋宏亮（資料照）

紙片人鍾亦恩

具身高優勢

日前出爐的9月沖繩U18世界盃台灣隊培訓名單14名投手中，有4位高中應屆畢業投手報名中職選秀。其中，台中西苑畢業的「紙片人左投」鍾亦恩身形雖削瘦，卻有182公分身高，頗受球探關注，同校右投王奕翔更在剛落幕的玉山盃獲選大會MVP，率台中市奪下冠軍。

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「東體潛水艇」陳世展繼去年U18亞青後今年再入選培訓隊，東體隊友李育朋也都投入中職選秀，他們的準國手身分將有助於拉抬選秀行情，挑戰前三輪入選。

另外，19歲右投手韋宏亮畢業自鶯歌工商，年初加入業餘成棒新北凱撒，被教頭周宗志看好有旅外潛力。韋宏亮具有最快超過150公里球速，雖然高二一度因傷成績空白，但傷癒後找回實力，今年選秀被評估有機會衝擊首輪。

甲組挑戰選秀

韋宏亮有旅外潛力

原本有意赴美打選秀聯盟、挑戰旅外的前U18國手曾偉喆，因故未成行，決定報名中職選秀；曾有大聯盟經驗的黃暐傑則是今年名單中唯一旅外選手，兩人最終落點格外受到關注。

今年選秀順序依序為台鋼、富邦、味全、樂天、統一、中信。

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