晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

江坤宇人氣王 先發12席黃衫7喜

2025/06/24 05:30

中職明星賽公布票選結果，總票數2146萬8829票改寫紀錄。（中職提供）中職明星賽公布票選結果，總票數2146萬8829票改寫紀錄。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽7月19、20日將在台北大巨蛋舉行，由TEAM STAR迎戰TEAM TAIWAN，江坤宇繼2023年後再次獲選人氣王，中信兄弟在12個票選先發位置攻佔7席，其次是台鋼雄鷹2席，亮點之一是季後引退的林智勝、胡金龍被TEAM TAIWAN納入名單，門票25日中午12時起在ibon全面開賣。

今年網路投票突破2000萬票，雜誌投票近19.5萬票，通訊投票逾4.1萬票，總票數2146萬8829票創歷屆票選新紀錄，江坤宇在網路投票獲66萬0385票、專業人士票選獲91票，加權統計後成為人氣王。

全壘打大賽8名選手由網路票選產生，依序為魔鷹、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪、曾頌恩，魔鷹將挑戰史上第一位衛冕的洋砲，曾三度奪冠的林智勝則是最後一次出賽。

林智勝、胡金龍

破格入選TEAM TAIWAN

TEAM TAIWAN由總教練曾豪駒公布30位球員名單，雖以12強賽、經典賽資格賽陣容為主體卻沒有張育成，他表示，列入大名單的球員有好幾位受傷，希望他們以傷勢復元優先，特地選入林智勝、胡金龍是因為兩人過去都是國家隊常客，希望台灣隊有個傳承。

TEAM STAR由中信兄弟總教練平野惠一擔任總教練，是賽史繼2012年中島輝士後第1位單獨領軍的外籍教頭，他表示，很榮幸也很感恩，明星賽應該讓球員盡情演出，希望帶給球迷精彩的比賽，身為總教練最在意選手不要受傷，他滿腦子都在思考如何把選手健康地還給母隊，「去年明星賽很有趣、氣氛也很好，今年與去年一樣沒有劇本，一切就自然發生。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中