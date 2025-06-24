江坤宇人氣王 先發12席黃衫7喜

中職明星賽公布票選結果，總票數2146萬8829票改寫紀錄。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽7月19、20日將在台北大巨蛋舉行，由TEAM STAR迎戰TEAM TAIWAN，江坤宇繼2023年後再次獲選人氣王，中信兄弟在12個票選先發位置攻佔7席，其次是台鋼雄鷹2席，亮點之一是季後引退的林智勝、胡金龍被TEAM TAIWAN納入名單，門票25日中午12時起在ibon全面開賣。

今年網路投票突破2000萬票，雜誌投票近19.5萬票，通訊投票逾4.1萬票，總票數2146萬8829票創歷屆票選新紀錄，江坤宇在網路投票獲66萬0385票、專業人士票選獲91票，加權統計後成為人氣王。

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全壘打大賽8名選手由網路票選產生，依序為魔鷹、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪、曾頌恩，魔鷹將挑戰史上第一位衛冕的洋砲，曾三度奪冠的林智勝則是最後一次出賽。

林智勝、胡金龍

破格入選TEAM TAIWAN

TEAM TAIWAN由總教練曾豪駒公布30位球員名單，雖以12強賽、經典賽資格賽陣容為主體卻沒有張育成，他表示，列入大名單的球員有好幾位受傷，希望他們以傷勢復元優先，特地選入林智勝、胡金龍是因為兩人過去都是國家隊常客，希望台灣隊有個傳承。

TEAM STAR由中信兄弟總教練平野惠一擔任總教練，是賽史繼2012年中島輝士後第1位單獨領軍的外籍教頭，他表示，很榮幸也很感恩，明星賽應該讓球員盡情演出，希望帶給球迷精彩的比賽，身為總教練最在意選手不要受傷，他滿腦子都在思考如何把選手健康地還給母隊，「去年明星賽很有趣、氣氛也很好，今年與去年一樣沒有劇本，一切就自然發生。」

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