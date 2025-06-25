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瓊斯盃7月登場 台灣藍備戰亞洲盃

2025/06/25 05:30

瓊斯盃男子組台灣藍隊、台灣白隊與女子組台灣藍隊、世大運培訓隊，賽前記者會合影。（記者陳逸寬攝）瓊斯盃男子組台灣藍隊、台灣白隊與女子組台灣藍隊、世大運培訓隊，賽前記者會合影。（記者陳逸寬攝）

陳盈駿、劉錚聯手賀家兄弟

〔記者林岳甫／台北報導〕威廉瓊斯盃籃球邀請賽男子組7月12日至20日將在新莊體育館登場，籃協昨公布台灣藍隊陣容，由旅外好手陳盈駿、劉錚和「賀家兄弟」賀丹、賀博聯手。

台灣兵分二隊組藍、白隊，並邀請日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達參賽。藍隊最大目標是培養團隊默契，備戰8月5日至17日在沙烏地阿拉伯吉達舉行的亞洲盃。

蔡宸綱入選 圖齊看重拚勁

藍隊總教練圖齊在這次名單以劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖等旅外好手為主，加上賀丹、賀博，國內職籃方面則有胡瓏貿、陳冠全、謝亞軒、馬建豪、周桂羽、陳又瑋、關達祐、林正、蔡宸綱，及歸化洋將高柏鎧。

令人意外的是，場均僅4.1分、1.9籃板的去年TPBL選秀榜眼攻城獅蔡宸綱入選，圖齊看重他在場上的拚勁，期待他能藉由瓊斯盃累積更多經驗。

另外，今年PLG冠軍領航猿頭號戰將盧峻翔因傷未能入選，但他與阿巴西、雷蒙恩可望在亞洲盃歸隊，至於目前正在爭奪TPBL總冠軍的海神、國王兩隊，只有胡瓏貿入選。

世大運強碰 白隊沒政大球員

德國世大運將在7月16日開幕，和瓊斯盃撞期，UBA五連霸的政大球員全數缺席，白隊本屆仍以培育新生代球員為主，挑選旅外、國內潛力球員，其中劉耕灝、林現惟未滿20歲。

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