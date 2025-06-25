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TPBL、PLG合併進行式？ 2聯盟先合作 各自選秀

2025/06/25 05:30

TPBL秘書長齊文駿（右）與PLG副會長陳建州（左）交流意見。（記者陳逸寬攝）TPBL秘書長齊文駿（右）與PLG副會長陳建州（左）交流意見。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL總冠軍尚未出爐，籃協秘書長李雲翔昨天一句話，又讓國內職籃PLG、TPBL是否合併之事浮上檯面，同場出席瓊斯盃記者會的TPBL秘書長齊文駿、PLG副會長陳建州則語帶保留，但不否認兩聯盟11隊有密切交流及討論。

籃協秘書長李雲翔（記者陳逸寬攝）籃協秘書長李雲翔（記者陳逸寬攝）

PLG去年分崩離析，夢想家、國王、攻城獅出走，與T1聯盟另組TPBL，經過1季後，有球團對持續分裂感到失望，兩聯盟票房也受到影響。

齊文駿︰若達成共識再調整

昨瓊斯盃記者會，李雲翔在致詞時提到，齊文駿和陳建州正在談合併，讓兩聯盟合併話題再起。TPBL每週都會進行球團會議，據了解，有球團提出先跟PLG打交流賽，及透過例行賽取8隊展開季後賽，另外也有單純交流賽，以合作出發再談合併。

齊文駿表示，TPBL球團都有開始討論合作、合併等方案，聯盟會做好準備，目前以自行選秀為主，暫定7月30日新秀體測會，選秀日為8月11日，若之後與PLG達成共識，可再行調整。

陳建州︰各球團有密切交流

陳建州則強調，各球團近年都有密切交流，目前仍適合先合作，PLG選秀會正常舉行，不能耽誤即將投入職籃的球員，初步規劃選秀將在7月中旬登場。另外，PLG已決定新球季各隊為3洋將、薪資總額上限7.5萬美元。至於TPBL是否為了合併也跟進洋將政策，還有待觀察。

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