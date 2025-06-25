TPBL總冠軍賽》今搶聽牌 國王、海神先解題

國王、海神今拚搶下聽牌第3勝。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL總冠軍賽第5戰今晚7點在新莊體育館登場，雙方在系列賽戰成2：2平手，回到主場的新北國王和高雄海神都有各自課題要解，目標搶下聽牌第3勝。

國王流於單打獨鬥

國王在第4戰門戶大開，讓海神在禁區輕鬆得分，在籃下繳出25投17中的高命中率，年度洋將沃許本搭配桑尼的護框能力成為問題。此外，桑尼的外線手感欠佳，下一場是否變陣換上具備長程砲火的奧帝，值得關注。

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本季國王靠著流暢的裡外配合，常常一節就打趴對手，但系列賽輸掉的2場都是當節奏被海神防守限制後，球的流動減少，變成林書豪、沃許本、曼尼高的個人單打，今天將考驗教練萊恩的戰術應變，如何破解對手陣式，讓國王找回過往的勝利方程式。

海神洋將戰力堪憂

海神本土發揮出色，胡瓏貿、蘇文儒、于煥亞、邱子軒、陳懷安在系列賽都輪番跳出來，但也凸顯洋將戰力隱憂，摩爾斯表現起伏大，威勝有傷勢疑慮，36歲艾德連續征戰的續航力值得觀察。

國王本季例行賽在主場拿下15勝3負，季後賽4戰3勝，堪稱最強主場，海神今天前進新莊踢館，教練費雪也希望球員能保持專注度，提升防守強度，也要多跑動分享球權找空檔，才有機會搶勝。

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