魔力藍助象 獅剩0.5場勝差

魔力藍（左）獲得單場MVP，邀豊暐（右）跳舞慶祝。（記者塗建榮攝）

6局無失分 擊敗統一

悍將魔力藍6局無失分，率隊擊敗統一獅。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕即便開季對戰7連敗，前9次交手輸掉8場，沒有壓力的富邦悍將昨在魔力藍6局無失分的優質先發帶領下，配合打線在前3局就攻下5分，以5：0擊敗統一獅拿下本季對戰首次2連勝，也是最近4次交手的第3勝。統一的封王魔術數字停在M4，戰績只領先中信兄弟0.5場。統一、中信補賽週各剩4、3場，但都不會對戰，也使得兩隊上半季爭冠局勢詭譎。

轉隊富邦 初嘗2連勝

魔力藍自開賽起讓統一12上12下，5局上才被首名打者林安可擊出第1支安打，雖又保送陳鏞基卻立刻製造雙殺化解失分危機，用100球投6局只讓統一靠2安加保送上過3次壘包，最近3次對戰都交出至少6局、最多掉1分的優質先發，轉隊富邦後初嘗2連勝，富邦對統一2連勝都由他拿下勝投。統一雖在8、9兩局都兵臨城下，卻都沒能出現關鍵一棒。

請繼續往下閱讀...

魔力藍指出，即便對上戰績領先的統一，並未特別設定投球策略，想辦法把局數拉長、把球數投多，守備與捕手豊暐都幫很多忙，給他很大的信心，「看到記分板上掛那麼多的零，對我才是最有意義的事。」總教練陳金鋒認為，魔力藍今年的表現雖有起伏，有時候是守備沒有幫忙，「這場有把細節做好，守備穩定下來，攻擊做得很好，他也投得很好。」

搭配豊暐 頒獎台齊舞

魔力藍最近2場都與豊暐搭配，賽後也請豊暐上頒獎台一起跳舞，他表示，賽前兩人都會討論，策略是不要搞得太複雜，把所有事情簡單化，在場上也找到面對打者的相同節奏，「我很不擅長跳舞，豊暐跳得比我好太多，叫他上來會讓我安心很多，這是團隊的勝利，謝謝他願意上來，比起賽後上台跳舞的緊張，我更享受在投手丘上的感覺。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法