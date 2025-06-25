「捕」獲狀元呼聲高 戴培峰︰很大肯定

戴培峰（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職季中選秀會將於6月30日登場，普門中學張育豪、平鎮高中江庭毅被看好能在第一輪被指名，有機會成為2018年戴培峰後史上第3位捕手狀元。

新秀捕手體力是考驗

戴培峰指出，同樣是高中畢業進入職棒，捕手要面對的挑戰、學習的東西比其他位置多出很多，首先是體能，高中比賽頂多兩週就結束，其他時間都在練習。職棒球季不論一、二軍都長達半年，一軍每週要打5場，若是先發捕手，每週至少要蹲3場，對體力來講是極大考驗。

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主導配球需經驗累積

其次是帶領球隊與投手的方式，與高中時期天差地遠，戴培峰認為，職棒每隊每年打120場，面對打者的策略、如何與洋投搭配都是很大的學問，只能透過時間與場次去累積經驗，「高中的比賽經常是教練配球，職棒大多是捕手主導，隊上投手幾乎都是前輩，年紀都比你大，如何去溝通、表達想法，讓學長和洋投相信你，這一關很難，我到現在都還沒能做到很好。」

戴培峰表示，相對於其他位置，捕手與比賽的關聯度較高，責任也較重，新人可能無法一直上場，必須學習保持正面的心態與強大的心智，「捕手不算是很容易被注意到的位置，如果今年又出現捕手狀元，對這個位置是很大的肯定，相信以後會愈來愈多。」

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