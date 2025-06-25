雙林豪打 猿保爭冠機會

桃猿林泓育打下4分打點，獲得單場MVP。 （記者林正堃攝）

落後統一獅2.5場勝差

桃猿林政華（下）本壘前遭到觸殺出局。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿林泓育和林政華都演出3安猛打賞，各包括1發全壘打，林泓育打下4分打點，11：3擊敗味全龍。樂天2連勝，落後領先的統一獅2.5場，爭奪上半季冠軍仍有一線機會。

樂天第3局1出局攻佔一、二壘，陳晨威打出直擊右外野全壘打牆的安打，卻因為跑壘失誤，林政華在本壘前被觸殺出局，此時林泓育發揮老將的價值，擊出穿越中間防線的安打攻下2分。

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樂天5局被追平後，林泓育第6局選到四壞球，並跑回超前分，樂天連得6分的第8局，林泓育轟出2分砲，獲選單場MVP。

林泓育表示，在跑壘失誤發生後，如果攻勢在自己手裡結束，沒有攻下分數，球隊士氣一定大受影響，因此當時的想法就是無論如何至少要打下一分，很高興有做到，至於第8局的全壘打，投手並沒有失投，因為比數已經拉開，就積極進攻，很幸運有掌握到。

樂天總教練古久保健二表示，林泓育不只第3局的打擊非常關鍵，其實他每一場、每一個打席都非常專注，和林智平、余德龍等老將，值得年輕球員學習。

宋嘉翔暴傳 惹怒教頭

樂天捕手宋嘉翔4、5局都暴傳三壘失分，使得樂天一度被追平，古久保直言：「非常生氣，宋嘉翔雖然還年輕，已經有不少一軍比賽的經驗，包括對於跑者的距離感，應該要有所掌握，2次傳球就丟掉2分，非常不應該，但是完全沒有想要把他換下場，畢竟選手還是要在比賽中學習成長。」

賴胤豪中繼 拿下首勝

樂天新人賴胤豪第5局登板化解一、三壘有人的危機，投1.1局連續解決4名打者、1次三振，拿下生涯首勝，第8局上場代打的董順傑打出生涯首安和首打點。

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