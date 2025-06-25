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暌違逾2年 林子崴強勢回歸

2025/06/25 05:30

林子崴（記者林正堃攝 ）林子崴（記者林正堃攝 ）

先發4局無責失退場

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿左投林子崴暌違2年2個月重返一軍，昨對味全龍先發4局無責失，雖然因用球數偏多提前退場，失去勝投機會，表現仍獲得總教練古久保健二高度肯定。古久保表示，林子崴的棒球生涯還很長，期待他未來的表現。

林子崴被味全擊出4支安打，投出4次三振、1次觸身球，失掉1分非自責分，投了74球在2︰1領先時退場，未能達到勝投資格所需的5局，無緣拿下2021年11月13日以來第1勝，當時他對統一獅先發7局無失分。

古久保︰球速、球威變強

古久保表示，感覺林子崴的球速、球威都變強了，表現非常出色，由於賽前就設定他投80球左右，因此球數到了就退場，畢竟他動過大手術，要特別小心保護。

林子崴上一次一軍登板是2023年4月26日，對中信先發1局就因手肘不適退場，當年9月動了手肘韌帶置換手術，去年一、二軍都沒有出賽。

林子崴表示，在二軍這麼久的復健和訓練，就為了這一天，但踏上投手丘的那一刻並沒有特別的情緒，只專注去投每1球，有達到自己想要的結果，當然會想投到先發投手基本的5局，接下來的課題是讓投球數更加精簡，有了這場的經驗，可以進一步去思考下一場投球策略。

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