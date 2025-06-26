TPBL總冠軍賽》這不是林書豪 0助攻率隊聽牌

林書豪（中）突破海神包夾，攻進全場最高29分，帶領國王搶下聽牌權。 （記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕林書豪昨在TPBL冠軍戰第5戰雖然出現本季首次0助攻，但他開啟進攻模式全場進帳29分，帶領新北國王克服開局0：14的落後，以93：83逆轉高雄海神取得3：2聽牌，明天將到高雄巨蛋客場尋求關門，拿下總冠軍金盃。

國王洋將奧帝（左）繳出「雙十」表現。（記者廖振輝攝）

國王首節當機

急起直追逆襲

國王開賽打得荒腔走板，在危難之際身為王牌的林書豪挺身而出，他全場21投8中，包括4記三分球、9罰全進，攻下29分，尤其第4節獨拿11分，徹底澆熄海神的反撲氣燄。

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林書豪雖拿下全隊最高分，但他坦言，開賽陷入劣勢的主因是自己的失誤，加上投不進造成球隊進攻當機，是老將洪志善、林金榜等人讓球隊起死回生。

至於罕見的0助攻，林書豪先被總教練萊恩虧，「不是團隊球員！」他自己也很意外，「這代表我處理球不夠好，回去得看影片找出問題，因為這不是我的風格。」

頂替年度最佳洋將沃許本上場的奧帝，繳出19分、11籃板，桑尼12分、9籃板，曼尼高10分、8籃板。萊恩表示，開局的劣勢差點讓球隊輸球，不過大家很快的調整回來，「扣掉剛開賽的緊繃，全隊後面都有照著賽前計畫執行，我對球員表現還是很滿意。」

海神24次失誤 明背水一戰

海神方面，艾德17分、克雷格17分、胡瓏貿13分、陳懷安11分、蘇文儒11分，可惜未能把握開賽領先氣勢，關鍵在於團隊發生24次失誤，加上被國王搶下18個進攻籃板。總教練費雪坦言，「其實這場表現不差，但失誤太多、卡位不佳才輸球，期待回高雄主場能在地主球迷面前打出更好的比賽。」

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