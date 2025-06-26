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高錦瑋苦盡甘來 300萬捐助善牧兒童之家

2025/06/26 05:30

高錦瑋（資料照）高錦瑋（資料照）

與雲豹續約7年

高錦瑋檔案高錦瑋檔案

年薪推估千萬

高錦瑋（右二）與雲豹續約7年，完成捐助善牧兒童之家的心願。（記者粘藐云攝）高錦瑋（右二）與雲豹續約7年，完成捐助善牧兒童之家的心願。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹昨宣布和當家主控高錦瑋簽下7年長約，推估年薪可達8位數，從小受到花蓮善牧兒童之家照顧的他，簽約後第一件事並非犒賞自己，而是捐贈300萬給基金會，希望幫助更多需要的兒童，展現球星風範。

24歲的高錦瑋因父母離異從小跟著阿嬤一起生活，並在天主教花蓮善牧兒童之家長大，從國小3年級到國中都是接受資助，接觸籃球後才開始翻轉人生。小高就讀花蓮自強國中時展現籃球天賦，高中後北上就讀能仁家商、健行科大，一直都是球隊的冠軍班底，身高雖僅172公分，但他積極訓練藉此彌補自己不足之處，並在T1選秀獲得雲豹的青睞，以榜眼之姿獲選。

高錦瑋在加入職籃第1年奪下新人王也入選年度第一隊，本季同樣橫掃個人獎項，如今獲得球隊賞識簽下長約，他說：「獲得球團的信任很開心，我想長期待在雲豹成為隊魂，我很樂意承擔責任，7年合約不只是一個結束而是開始。」合約中也有旅外條款，滿3年即可出發，他表示，有機會旅外他願意挑戰，但現階段會以雲豹為主。

不忘本拋磚引玉

球隊加碼300萬

簽下大約後，高錦瑋想到的不是買房、買車，而是捐贈300萬給花蓮善牧兒童之家，雲豹球團也被他的善心感動，另加碼300萬，他哽咽地說：「我一直想回饋他們，因為我待在兒童之家的時間很長，非常感謝他們在籃球路上給我的幫助。」

球團營運長顏行書透露，和小高在溝通合約過程中，他特別要求捐贈慈善基金，合約金額是其次，他的生活也很簡樸，至今仍是走路或騎Ubike去訓練，「真的是很特別的球員。」

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