瓊斯盃女籃》庫克斯歸化條件 喜歡台灣很加分

台灣女籃歸化洋將人選庫克斯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣女籃有望迎來隊史首位歸化洋將，上季效力WSBL國泰女籃的外援庫克斯昨投入瓊斯盃集訓，她表示，在這裡打球很自在，期待未來能代表台灣出賽。

瓊斯盃台灣女籃展開集訓。 （記者盧養宣攝）

193公分的庫克斯是WSBL開放洋將制度後首位在聯盟登場的外援，被籃協列為潛在歸化人選，近期先加入瓊斯盃台灣隊與團隊磨合。個性外向的她去年與不少球員建立交情，也是願意再度來台的關鍵，「雖然有語言隔閡，但大家都很願意幫助我，這裡就像家一樣自在，期待有機會能為台灣隊出賽。」

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女籃總教練歐森在尋覓歸化洋將人選時，透過本季同樣效力WCBA江西隊的台灣好手陳昱潔與庫克斯取得聯繫，歐森表示，庫克斯除能鞏固禁區，得分能力出色外，更重要的是喜歡台灣，期待她能像男籃的歸化長人高柏鎧一樣，提升國家隊戰力。

瓊斯盃女子組賽事7月2日至6日在和平籃球館舉行，備戰7月13至20日在中國深圳登場的FIBA女子亞洲盃B級賽事。歐森指出，經過與日本國家隊的兩場交流賽後收穫不少，訓練上也提高強度，不過瓊斯盃賽程密集，會確保球員身體狀況，希望以最佳姿態迎接亞洲盃。

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