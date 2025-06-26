高中捕手進職棒 葉總找出20名樣本通病

葉君璋（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職選秀30日登場，今年27名報名捕手中有13名高中球員，普門中學張育豪、平鎮高中江庭毅前兩輪獲指名呼聲高，只是歷年20名高中捕手進職棒，僅富邦悍將戴培峰扛主戰捕手，養成是一大難題，也是潛藏的風險，味全龍總教練葉君璋直言，高中捕手再怎麼養成，都覺得他們身上少了一個東西。

龍隊主戰捕手蔣少宏經過文化大學磨練後挑戰職棒。（資料照）

缺大學、國家隊歷練

悍將戴培峰（中）高中畢業成為選秀狀元。（資料照）

頂級養成難度高

2025年中職選秀高中捕手

「捕手先去讀大學會不會比較好？」葉君璋指出，大學有許多盃賽，捕手蹲的每一場都可能攸關淘汰或晉級，假設一年參與5次冠軍戰，這名捕手一定可以輕鬆養成，他知道每一場、每一球都要做好，而高中捕手進來或許會覺得，「喔，原來職棒就是這樣，反正球季是一整年，我把技術和身體養好就好。」

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歷年中職選秀前兩輪高中捕手蹲捕成績

葉君璋以自身和高志綱為例，「現在高中捕手為什麼難養成？我和志綱進職棒前，都經過大學和國家隊歷練，在很多不能輸的比賽得到寶貴經驗，蹲出許多冠軍，我覺得高中捕手就少了這個東西。」

高志綱（資料照）

以戴培峰、蔣少宏為例

大學經驗值有差

葉君璋再以2018年選秀狀元戴培峰為例，「當初戴培峰進職棒，大家對他的期待是什麼？應該比現在好很多吧，以他高中的水準，現在應該是超級捕手吧，但你有看到超級捕手嗎？應該還沒到，如果他先讀大學經過大小盃賽歷練，畢業再進職棒或許會不一樣。」

戴培峰說，剛進職棒覺得做的事應該都一樣，想法簡單，進來才發現差很多，打球方式完全不同，要學的東西非常多，成為一軍捕手最困難的是小細節，沒遇過就無法體會，只是蹲捕無法用戰績換取經驗，但又要透過實戰累積，有些兩難。

2020年選秀味全龍先在第2輪指名穀保家商畢業的林辰勳，第5輪再挑文化大學畢業的蔣少宏，如今蔣少宏已是龍軍主戰捕手，葉君璋說，「大家應該覺得林辰勳更強吧，為什麼主戰是蔣少宏？大學4年磨練真的有差。」

手握狀元籤的台鋼雄鷹也陷入長考，總教練洪一中更是縱橫中職30多年的捕手界大前輩，屆時選不選18歲捕手，必有其專業務實考量。台鋼選秀會上亮出第一張牌，就必定吸引眾人目光。

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