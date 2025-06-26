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高中捕手進職棒 葉總找出20名樣本通病

2025/06/26 05:30

葉君璋（資料照）葉君璋（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職選秀30日登場，今年27名報名捕手中有13名高中球員，普門中學張育豪、平鎮高中江庭毅前兩輪獲指名呼聲高，只是歷年20名高中捕手進職棒，僅富邦悍將戴培峰扛主戰捕手，養成是一大難題，也是潛藏的風險，味全龍總教練葉君璋直言，高中捕手再怎麼養成，都覺得他們身上少了一個東西。

龍隊主戰捕手蔣少宏經過文化大學磨練後挑戰職棒。（資料照）龍隊主戰捕手蔣少宏經過文化大學磨練後挑戰職棒。（資料照）

缺大學、國家隊歷練

悍將戴培峰（中）高中畢業成為選秀狀元。（資料照）悍將戴培峰（中）高中畢業成為選秀狀元。（資料照）

頂級養成難度高

2025年中職選秀高中捕手2025年中職選秀高中捕手

「捕手先去讀大學會不會比較好？」葉君璋指出，大學有許多盃賽，捕手蹲的每一場都可能攸關淘汰或晉級，假設一年參與5次冠軍戰，這名捕手一定可以輕鬆養成，他知道每一場、每一球都要做好，而高中捕手進來或許會覺得，「喔，原來職棒就是這樣，反正球季是一整年，我把技術和身體養好就好。」

歷年中職選秀前兩輪高中捕手蹲捕成績歷年中職選秀前兩輪高中捕手蹲捕成績

葉君璋以自身和高志綱為例，「現在高中捕手為什麼難養成？我和志綱進職棒前，都經過大學和國家隊歷練，在很多不能輸的比賽得到寶貴經驗，蹲出許多冠軍，我覺得高中捕手就少了這個東西。」

高志綱（資料照）高志綱（資料照）

以戴培峰、蔣少宏為例

大學經驗值有差

葉君璋再以2018年選秀狀元戴培峰為例，「當初戴培峰進職棒，大家對他的期待是什麼？應該比現在好很多吧，以他高中的水準，現在應該是超級捕手吧，但你有看到超級捕手嗎？應該還沒到，如果他先讀大學經過大小盃賽歷練，畢業再進職棒或許會不一樣。」

戴培峰說，剛進職棒覺得做的事應該都一樣，想法簡單，進來才發現差很多，打球方式完全不同，要學的東西非常多，成為一軍捕手最困難的是小細節，沒遇過就無法體會，只是蹲捕無法用戰績換取經驗，但又要透過實戰累積，有些兩難。

2020年選秀味全龍先在第2輪指名穀保家商畢業的林辰勳，第5輪再挑文化大學畢業的蔣少宏，如今蔣少宏已是龍軍主戰捕手，葉君璋說，「大家應該覺得林辰勳更強吧，為什麼主戰是蔣少宏？大學4年磨練真的有差。」

手握狀元籤的台鋼雄鷹也陷入長考，總教練洪一中更是縱橫中職30多年的捕手界大前輩，屆時選不選18歲捕手，必有其專業務實考量。台鋼選秀會上亮出第一張牌，就必定吸引眾人目光。

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