悍將狠「攪」色 連兩場完封A段班

林岳谷本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕早已無緣上半季冠軍的富邦悍將，最近卻成為令人忌憚的球隊，昨賽前樂天桃猿總教練古久保健二才說：「他們多了很多年輕人，若衝刺起來很恐怖！」富邦果然靠著李東洺5局好投、林岳谷睽違1年多開轟，終場2：0完封桃猿。

李東洺先發5局好投，暌違近2個月再奪勝。 （記者陳志曲攝）

昨役僅是富邦本季對戰樂天的第2勝，共吞下9敗，繼前天完封戰績領先的統一獅後，富邦投手群表現亮眼，連兩場完封A段班球隊。

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李東洺5局好投

林岳谷本季首轟

富邦首局靠著林岳谷本季首轟先馳得點。繼前天董順傑後，同在2022年進入樂天的陳佳樂也擊出生涯首安，但樂天2局下單局2支安打沒能得分。

富邦先發投手李東洺5局被擊出4安打無失分，接手的林栚呈、賴鴻誠、富藍戈和張奕，合力演出12上12下，未被擊出安打。賴鴻誠進帳生涯第136次中繼成功，追上味全龍陳禹勳並列史上最多。

富邦總教練陳金鋒說，李東洺除了仍有單局用球過多，表現還不錯。至於4位牛棚投手，鋒總也給予肯定。對於樂天教頭對自家年輕好手的忌憚，鋒總說：「還是希望他們越來越進步。」

李東洺上回勝投已是4月30日，暌違近2個月才拿到本季第2勝。他說，每局面對首位打者都沒投好，投到第2位打者才進入狀況，感謝捕手戴培峰協助引導。總結上半季先發表現，他說：「算是合格，但包括吃局數的能力，還是有很大進步空間。」

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