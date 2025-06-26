晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將狠「攪」色 連兩場完封A段班

2025/06/26 05:30

林岳谷本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）林岳谷本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕早已無緣上半季冠軍的富邦悍將，最近卻成為令人忌憚的球隊，昨賽前樂天桃猿總教練古久保健二才說：「他們多了很多年輕人，若衝刺起來很恐怖！」富邦果然靠著李東洺5局好投、林岳谷睽違1年多開轟，終場2：0完封桃猿。

李東洺先發5局好投，暌違近2個月再奪勝。 （記者陳志曲攝）李東洺先發5局好投，暌違近2個月再奪勝。 （記者陳志曲攝）

昨役僅是富邦本季對戰樂天的第2勝，共吞下9敗，繼前天完封戰績領先的統一獅後，富邦投手群表現亮眼，連兩場完封A段班球隊。

李東洺5局好投

林岳谷本季首轟

富邦首局靠著林岳谷本季首轟先馳得點。繼前天董順傑後，同在2022年進入樂天的陳佳樂也擊出生涯首安，但樂天2局下單局2支安打沒能得分。

富邦先發投手李東洺5局被擊出4安打無失分，接手的林栚呈、賴鴻誠、富藍戈和張奕，合力演出12上12下，未被擊出安打。賴鴻誠進帳生涯第136次中繼成功，追上味全龍陳禹勳並列史上最多。

富邦總教練陳金鋒說，李東洺除了仍有單局用球過多，表現還不錯。至於4位牛棚投手，鋒總也給予肯定。對於樂天教頭對自家年輕好手的忌憚，鋒總說：「還是希望他們越來越進步。」

李東洺上回勝投已是4月30日，暌違近2個月才拿到本季第2勝。他說，每局面對首位打者都沒投好，投到第2位打者才進入狀況，感謝捕手戴培峰協助引導。總結上半季先發表現，他說：「算是合格，但包括吃局數的能力，還是有很大進步空間。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中