TPBL總冠軍賽》今阻國王登基 海神需轉守為攻

海神今晚背水一戰力拚延長戰線，國王則要避免夜長夢多，希望能在客場拋下黃色彩帶。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL總冠軍賽第6戰今晚7點在高雄巨蛋登場，背水一戰的地主海神力拚延長戰線，新北國王則要避免夜長夢多，希望能在客場拋下黃色彩帶。

國王能否封王的關鍵，還是在林書豪的發揮。（資料照）

上役拿83分 季後賽新低

海神前役開局打出14：0氣勢卻遭逆轉，僅拿83分寫下今年季後賽新低，且全場出現24次失誤，球評林冠綸認為，海神此役最大問題是對手提高防守強度後，無法將教練團的戰術執行到位，今晚進攻能否及時回神很重要，「海神面對國王的身體碰撞下少了思考的空間，團隊的執行力就下降。」

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豪神發揮 國王封王關鍵

國王在天王山之戰靠林書豪開啟進攻模式，貢獻29分包括末節獨攬11分順利聽牌，且全場罕見0助攻，林冠綸坦言，其實海神在防守端表現已經不俗，努力減少國王球的流動，讓對手只能強迫單打，「但書豪的攻擊是沒有辦法解決的，這就是球星的價值，當球隊無法執行系統跟戰術，就要靠一個人跳出來，所以國王的關鍵還是會在林書豪的發揮。」

國王第5戰捨棄聯盟年度最佳洋將沃許本，頂替上陣的奧帝板凳出發挹注外援最佳的19分，林冠綸認為，國王應會延續贏球陣容，繼續由他搭配桑尼、曼尼高。

威勝背傷狀況 牽動戰局

海神方面，艾德與克雷格上戰各有17分進帳，但摩爾斯只拿6分、6籃板，林冠綸指出，海神外援配置可能還是得視威勝的背傷而定，若他的狀態可以出賽，可能由他頂替摩爾斯來提高內線高度會更合適。

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