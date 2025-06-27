晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL總冠軍賽》今阻國王登基 海神需轉守為攻

2025/06/27 05:30

海神今晚背水一戰力拚延長戰線，國王則要避免夜長夢多，希望能在客場拋下黃色彩帶。（資料照）海神今晚背水一戰力拚延長戰線，國王則要避免夜長夢多，希望能在客場拋下黃色彩帶。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL總冠軍賽第6戰今晚7點在高雄巨蛋登場，背水一戰的地主海神力拚延長戰線，新北國王則要避免夜長夢多，希望能在客場拋下黃色彩帶。

國王能否封王的關鍵，還是在林書豪的發揮。（資料照）國王能否封王的關鍵，還是在林書豪的發揮。（資料照）

上役拿83分 季後賽新低

海神前役開局打出14：0氣勢卻遭逆轉，僅拿83分寫下今年季後賽新低，且全場出現24次失誤，球評林冠綸認為，海神此役最大問題是對手提高防守強度後，無法將教練團的戰術執行到位，今晚進攻能否及時回神很重要，「海神面對國王的身體碰撞下少了思考的空間，團隊的執行力就下降。」

豪神發揮 國王封王關鍵

國王在天王山之戰靠林書豪開啟進攻模式，貢獻29分包括末節獨攬11分順利聽牌，且全場罕見0助攻，林冠綸坦言，其實海神在防守端表現已經不俗，努力減少國王球的流動，讓對手只能強迫單打，「但書豪的攻擊是沒有辦法解決的，這就是球星的價值，當球隊無法執行系統跟戰術，就要靠一個人跳出來，所以國王的關鍵還是會在林書豪的發揮。」

國王第5戰捨棄聯盟年度最佳洋將沃許本，頂替上陣的奧帝板凳出發挹注外援最佳的19分，林冠綸認為，國王應會延續贏球陣容，繼續由他搭配桑尼、曼尼高。

威勝背傷狀況 牽動戰局

海神方面，艾德與克雷格上戰各有17分進帳，但摩爾斯只拿6分、6籃板，林冠綸指出，海神外援配置可能還是得視威勝的背傷而定，若他的狀態可以出賽，可能由他頂替摩爾斯來提高內線高度會更合適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中