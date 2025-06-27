佛拉格狀元郎 獨行俠組3巨頭

獨行俠選進杜克大學18歲天才前鋒佛拉格，成為2003年騎士選進詹姆斯後最年輕的狀元郎。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年NBA選秀首輪昨登場，握有狀元籤的獨行俠一如外界預期選進杜克大學18歲天才前鋒佛拉格，他也成為2003年騎士選進詹姆斯後最年輕的狀元郎。

2025年NBA選秀前10名單

佛拉格身手全面，高中時期就名滿全美，大一賽季平均貢獻19.2分、7.5籃板、4.2助攻，率隊打進NCAA四強，前景備受期待。獨行俠今年以1.8%的超低機率幸運抽中狀元籤，如願納進超級大物佛拉格，未來將與厄文、A.戴維斯共組達拉斯新三巨頭。佛拉格表示，一切就像美夢成真，「很高興能與名人堂等級球星並肩作戰，我會像海綿一樣努力吸收。」

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馬刺榜眼籤 選進哈波

馬刺連三年獲得前4順位，前兩年指名的溫班亞瑪、卡斯特相繼抱回新人王，昨以榜眼籤選進來自羅格斯大學的雙能衛哈波，他的父親朗恩是公牛三連霸成員，也隨湖人拿過2座冠軍。七六人則以探花籤指名來自巴哈馬的後衛艾奇康，天賦不俗的側翼好手貝利因選秀前拒絕多隊試訓影響行情，最終在第5順位獲得爵士青睞。

楊瀚森爆冷 卡位首輪

另外，拓荒者向灰熊交易來首輪第16順位後，指名218公分的中國中鋒楊瀚森，成為昨日最大冷門，剛滿20歲的楊瀚森是繼姚明、易建聯後，第三位在中國出生的NBA首輪新秀。

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