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世大運派196國手 我拚境外最佳成績

2025/06/27 05:30

2025年世大運台灣隊焦點選手名單2025年世大運台灣隊焦點選手名單

王冠閎等奧運國手領銜

林昱堂（資料照）林昱堂（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會將在7月16日至27日點燃戰火，體育署昨天公布台灣隊參賽名單，由「台灣蝶王」王冠閎、射箭「湯包」湯智鈞共9名巴黎奧運國手領銜，目標再創國外參賽最佳成績。

體育署昨天揭曉德國萊茵魯爾世大運196位選手參賽名單。（記者吳孟儒攝）體育署昨天揭曉德國萊茵魯爾世大運196位選手參賽名單。（記者吳孟儒攝）

王冠閎（資料照）王冠閎（資料照）

世大運7.16在德國燃戰火

台灣共派出196位選手角逐田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船及沙灘排球等15種運動項目，預定7月12日起陸續出發，體育署表示，由於適逢暑假期間，大多數代表團成員都是搭乘商務艙，少數是豪華經濟艙。

目標超越上屆10金、17銀、19銅

台灣在上屆成都世大運共斬獲10金、17銀、19銅，無論金牌或總獎牌數，都創境外最佳成績，而本屆有游泳王冠閎、韓安齊、田徑林昱堂、張博雅、射箭湯智鈞、體操丁華恬、桌球高承睿、簡彤娟、擊劍陳弈通共9位巴黎奧運國手壓陣，加上競技體操混血新星陳瑞安、跆拳道林唯均等人，體育署希望選手爭取佳績，並透過國際賽累積經驗，備戰明年名古屋亞運。

王冠閎上屆首度參賽在男子200公尺蝶式奪下銀牌，今年期許更上層樓，拚下台灣首面世大運游泳金牌；湯智鈞曾在拿坡里世大運射下男團銀牌，這次是他第2度參賽，目標奪得金牌。

比照亞、奧運設中繼站

體育署副署長房瑞文表示，這次世大運因為沒設選手村，賽事場地分散，加上隊職員嚴格限縮，相當考驗後勤團隊的調度能力，已比照亞、奧運設中繼站，包括膳食公寓、運動中心、物理治療所等，希望讓選手以最佳狀態參賽。

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