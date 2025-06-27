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瓊斯盃練兵 世大運女籃力爭再奪牌

2025/06/27 05:30

台灣女籃瞄準世大運獎牌，捲土重來挑戰強敵。（記者林岳甫攝）台灣女籃瞄準世大運獎牌，捲土重來挑戰強敵。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連10屆世大運晉級8強的台灣女籃，昨所有成員藉由品牌活動首次集結，全隊日前結束日本移訓，下週將在瓊斯盃以賽代訓，尋求在本屆德國世大運重返頒獎台。

台灣在2011年獲隊史最佳銀牌，2017年憑藉地主優勢於台北世大運奪銅，只是上屆打進4強，可惜包括銅牌戰連輸2場無緣奪牌。本屆由WSBL、UBA球員為主，世新大學林紀妏首次接掌兵符，隊長為黃沁瑜，率李宜樺、宋瑞蓁、黃巧鈞、林佳蓉、米靖恩、王玥媞、游沁樺、陳芷英、洪蓓文、蔡佑蓮、鄭慧慈、蕭豫玟、郭虹廷。

台灣小組賽對手分別為上屆未參賽的美國、地主德國及波蘭。曾征戰U19世青的蕭豫玟屆時得面臨各國長人的威脅，她表示，對手可能至少高她超過5公分，會盡力把對方中鋒擋在禁區外，並多跟隊友溝通，利用團隊防守彌補高度不足的問題。另外，台灣到日本移訓打不少比賽，林紀妏表示，「對戰日本球隊，讓我們收穫相當多，面對快速球風和高強度防守等應變，皆有感受到進步。」

混血洪蓓文助拳 陣容亮點

陣容有一亮點為185公分的洪蓓文，媽媽是台灣人、爸爸為美國人，從小在美國長大，對台灣記憶模糊，返台後則覺得充滿人情味，也有認同感，有空會想體驗台灣生活、美食，她喜歡喝珍珠奶茶，但臭豆腐就先不要。

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