中職選秀》振總的主意 陳晨威念大學再選秀

陳晨威（資料照，猿隊提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕「光速神威」陳晨威2016年從美和中學畢業未報名選秀，當時美和總教練陳瑞振建議他到大學磨練，他先讀大同技術學院1年半，再到新北市成棒隊半年，2018年選秀獲桃猿第2輪指名，如今已是中職頂級打者，他說，很慶幸當初做這選擇，沒有勉強自己高中畢業就去選秀。

陳晨威（記者陳志曲攝）

高中畢業技窮

養兵千日2輪上榜

陳晨威說，高中畢業技不如人，自知有幾兩重，也沒有大學球隊要他，只好選擇非名校的大同就讀，完全沒考慮選秀，後來陳瑞振認為時機成熟可以選秀，大學教練黃龍義就推薦他到新北市成棒隊，接受更高強度訓練比賽，大二讀到一半先保留學籍，2018年打春季聯賽有被球探看見。

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2018年選秀桃猿在第2輪挑走陳晨威，他說，輪次超乎預期，如果高中畢業就選秀搞不好選不上，他在大同一年多成長非常多，打擊、力量、心態和身體素質都比高中更成熟，陳瑞振在美和帶過他兩年，讀大學、挑戰職棒的時機都是恩師的建議，「振總是我生命中的貴人。」

陳晨威原本是游擊手，2019年勇奪新人王，但因傳球問題無解移防外野，生涯拿下4座盜壘王，本季連33場敲安追平亞洲和中職紀錄，打擊率、安打和盜壘都暫居全聯盟前兩名。

陳晨威說，從選秀第2輪到後來打出成績，這一切都不可思議，主要是一開始有把握機會，並度過新人年生澀期，加上經驗累積，如今在場上能更自在地發揮。

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