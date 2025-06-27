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中職選秀》關鍵在大學 李東洺棒球視野大開

2025/06/27 05:30

李東洺（記者陳志曲攝）李東洺（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕李東洺在2018年三信家商畢業投入選秀落榜，後來就讀南華大學，2021年再次選秀獲富邦悍將第5輪指名，經多年磨練，本季成為主戰先發投手，他坦言，上大學球技和思維都成長很多，如果高中畢業進職棒，很可能2、3年就被淘汰，現在已在業餘球隊討生活。

李東洺（資料照）李東洺（資料照）

李東洺是三信家商棒球隊最後一屆球員，他坦言，高中球隊和自身成績都不佳，很難吸引球探目光，由於姐姐讀南華大學，加上球隊新成立，應該有較多出賽機會，「阿甘」蔡仲南教練也是名師，因此決定來南華。

進南華接觸運科、禪修

淬鍊球技與心性

「上大學是轉捩點！」李東洺說，大學接觸運科，透過不同訓練方式，例如游泳讓肩關節角度拉大、打羽球增進揮臂速度、跨欄衝刺增強爆發力、皮拉提斯練柔軟度，球速從高三的139公里進步到大三的147公里，變化球品質和控球也提升許多，更重要的是「訓練腦袋」，想法比高中更成熟，對棒球的思維和看法大不同。

李東洺透露，在南華有禪修課程，透過冥想讓他在投手丘能靜下心來，不只是單純投進好球帶，更懂得用頭腦與對方打者周旋，「回顧生涯我一定要讀大學才有幫助，否則在職棒應該會一直原地踏步，很快就被淘汰。」

2018年選秀古林睿煬獲統一獅第1輪指名，後來投出佳績赴日發展，李東洺認為，古林是那一屆高中頂級強投，畢業直接挑戰職棒非常合理，「但我不是古林，自知能力不足，必須堆疊更多知識來改善訓練內容，才能投出更好的球路品質。」

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