獅3連敗滅燈 兄弟追上來

後勁（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台鋼雄鷹後勁昨天發揮強運屬性，被敲12支安打仍繳出6局掉3分的優質先發，跨季17連勝，加上魔鷹單場3分打點助威，終場以4：3中斷對戰統一獅5連敗，熄滅獅隊上半季封王魔術數字，和中信兄弟已無勝差。

兩隊最終3場隔空廝殺

獅隊昨天吞下3連敗，戰績跟中信同為33勝24敗，由於兩軍上半季已無對戰，將在上半季的最終3戰「隔空廝殺」，最快28日誕生上半季冠軍，但一不小心也有可能戰到加賽。

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台鋼首局就突破獅隊洋投蒙德茲，曾子祐四壞串聯郭永維安打，1出局攻佔二、三壘，魔鷹敲出2分打點的適時安打，率隊先馳得點。獅隊在爭冠期連續3場首局掉分，開賽就面臨巨大的落後壓力。

獅子軍前2局滿壘無功而返，3局終於攻破後勁，雙安開局攻佔二、三壘，林子豪高飛犧牲打，陳重羽擊出扳平比分的適時安打，振奮高舉右手。台鋼5局上攻勢再起，單局再下2分。蒙德茲投6局被敲8安，失掉平單場生涯最多的4分。

雄鷹後勁維持不敗金身

後勁即便6月防禦率高達6.23，仍維持不思議的「不敗之身」，上半季以7勝0敗收尾，下半季繼續挑戰潘威倫締造的21連勝紀錄。

獅隊爭冠白熱化階段，領隊蘇泰安昨在賽前練習前特別集合全隊激勵談話，希望選手在關鍵1週好好發揮，總教練林岳平也直言已把所有可用之兵、可嘗試選項盡出，盡力迎戰，但也坦言在剩餘場次都必須贏下來的情勢，很難端出洋投後援的「特別調度」。

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