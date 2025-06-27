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獅象並列第一 不無可能加賽取冠

2025/06/27 05:30

獅隊3連敗，與兄弟戰績相同。（記者李惠洲攝）獅隊3連敗，與兄弟戰績相同。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職上半季補賽週將在週日（29日）結束，賽程只剩3天，統一獅因3連敗，加上中信兄弟上週4連勝，戰況因此風雲變色，雙方已經並列第一，使得爭冠局勢相當膠著，加上樂天桃猿雖落後3場，還有一絲攪局機會，不無可能出現中職史上第2次的加賽決定季冠軍。

根據中職聯盟規章，上、下半季勝率第1位相同，及有關晉級季後賽及總冠軍賽資格之全年度勝率相同時，以加賽決定，2隊相同時加賽1場，3隊相同時比較例行賽失分率、得分，以失分率最低或得分最多者為種子隊，其餘2隊先加賽1場，勝隊再和種子隊加賽1場，若是4隊並列時，抽籤分為2組各加賽1場，勝隊再加賽1場，加賽的時間、地點由聯盟決定。目前局勢，以獅象爭冠最有可能，由於6月30日是選秀日，下週二至四未安排賽程，若真的需要加賽，可能選擇其中一天進行，至於下半季則從7月4日（週五）展開。

中職史上唯一的加賽出現在2005年上半季，當時誠泰Cobras和興農牛戰績同為28勝20敗2和、勝率0.583，7月21日在兩隊主場之外的嘉義市球場加賽，誠泰兩大王牌投手林英傑和林恩宇聯手投出完封，林英傑先發8局，只被擊出2支安打，投最後1局的林恩宇連續解決3名打者，楊睿智4打數全部安打，4：0擊敗興農，拿下誠泰隊史第1個季冠軍。

中職延長賽最多打到12局，去年引進突破僵局制之前，比較容易出現和局，即使兩隊沒有勝差，勝率也可能不同，突破僵局制使得和局大減，今年就還沒有出現過和局，戰績相同的可能性隨之提高。

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