晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

魔鷹換個姿勢 打出日韓能見度

2025/06/27 05:30

魔鷹單場貢獻3打點，助雄鷹中斷對戰獅5連敗。（記者李惠洲攝）魔鷹單場貢獻3打點，助雄鷹中斷對戰獅5連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨天首打席展現「巧打」，對即將挖地瓜的低球伸手推出2分打點的適時安打，近6場有4戰貢獻打點，今年他不僅火力升級，擊球更加全面，如果季後投入自由市場，外籍打擊教練路易士認為，可能日韓都會有興趣。

魔鷹今年最大轉變是改回開放式打擊站姿，被三振率從20.28%大幅降至約16%，路易士直言，除了本壘板紀律提升，這種站姿讓魔鷹把球看得更清楚，更好判斷投手球路，「他在第2年更加適應聯盟，知道投手怎麼對付他，適時做出調整。」

近期日媒報導養樂多隊正關注「在台灣打得很好的選手」，雖並未透露名字，「魔鷹」是球迷猜測的候選，即便他在8月就要滿34歲，路易士認為，魔鷹的身手依舊仍可在日職賽場發揮。

「不只是日本，韓國可能也會有興趣。」路易士認為，魔鷹的攻擊能力會讓球隊很渴望，如果能穩定輸出，特別是全壘打，那是會幫球隊贏球的。

台鋼明年失去多1位洋將的新軍優惠，留洋砲得犧牲先發洋投的空間，魔鷹的火力是否值得犧牲先發洋投，路易士沒給肯定解答，但也詢問，「還有誰能用打擊稱霸這個聯盟？那就是魔鷹，如果明年沒回台鋼，誰能補足這個空缺呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中