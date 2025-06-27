魔鷹換個姿勢 打出日韓能見度

魔鷹單場貢獻3打點，助雄鷹中斷對戰獅5連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨天首打席展現「巧打」，對即將挖地瓜的低球伸手推出2分打點的適時安打，近6場有4戰貢獻打點，今年他不僅火力升級，擊球更加全面，如果季後投入自由市場，外籍打擊教練路易士認為，可能日韓都會有興趣。

魔鷹今年最大轉變是改回開放式打擊站姿，被三振率從20.28%大幅降至約16%，路易士直言，除了本壘板紀律提升，這種站姿讓魔鷹把球看得更清楚，更好判斷投手球路，「他在第2年更加適應聯盟，知道投手怎麼對付他，適時做出調整。」

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近期日媒報導養樂多隊正關注「在台灣打得很好的選手」，雖並未透露名字，「魔鷹」是球迷猜測的候選，即便他在8月就要滿34歲，路易士認為，魔鷹的身手依舊仍可在日職賽場發揮。

「不只是日本，韓國可能也會有興趣。」路易士認為，魔鷹的攻擊能力會讓球隊很渴望，如果能穩定輸出，特別是全壘打，那是會幫球隊贏球的。

台鋼明年失去多1位洋將的新軍優惠，留洋砲得犧牲先發洋投的空間，魔鷹的火力是否值得犧牲先發洋投，路易士沒給肯定解答，但也詢問，「還有誰能用打擊稱霸這個聯盟？那就是魔鷹，如果明年沒回台鋼，誰能補足這個空缺呢？」

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