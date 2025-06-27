猿推E把 悍將千辛萬苦3連勝

悍將戴培峰11局下敲出追平安，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨與樂天桃猿鏖戰至延長賽11局，11局下悍將靠樂天三壘手林智平傳一壘再見失誤掉分，最終就以5：4險勝取得3連勝，本季悍將延長賽3戰全敗後開胡，第7度挑戰3連勝終於達陣。

前9局結束雙方戰成2：2平手，進入延長賽11局下悍將反攻，戴培峰敲出追平比分安打，兩出局一、二壘有人，三壘手林智平處理滾地球暴傳，戴培峰獲選單場MVP。

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戴培峰表示，第9局兩度錯失可以攻擊的好球，第11局想法簡單化，剛好把球打到沒人守備的地方，很幸運，他知道球隊本季首度拿下3連勝，最近漸入佳境，也把韌性打出來，希望能把好的感覺帶到下半季。

悍將三壘手王念好第7局因守備失誤而自責落淚，總教練陳金鋒指出，球員失誤造成球隊困擾都會感到難過，但這是王念好要去承受的地方，職業運動每天都在歷經失敗、失誤無限循環，重點是失誤後如何面對往後比賽，而不是失誤當中一直在想，這沒辦法改變，畢竟已成事實，你只能往前看，下一次球來怎麼做好。

布坎南先發7局被敲4安，另有7K和2次四死球，失1分為非責失無關勝敗。江國豪後援2局失2分非責失拿下本季首勝。

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