晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿推E把 悍將千辛萬苦3連勝

2025/06/27 05:30

悍將戴培峰11局下敲出追平安，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）悍將戴培峰11局下敲出追平安，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨與樂天桃猿鏖戰至延長賽11局，11局下悍將靠樂天三壘手林智平傳一壘再見失誤掉分，最終就以5：4險勝取得3連勝，本季悍將延長賽3戰全敗後開胡，第7度挑戰3連勝終於達陣。

前9局結束雙方戰成2：2平手，進入延長賽11局下悍將反攻，戴培峰敲出追平比分安打，兩出局一、二壘有人，三壘手林智平處理滾地球暴傳，戴培峰獲選單場MVP。

戴培峰表示，第9局兩度錯失可以攻擊的好球，第11局想法簡單化，剛好把球打到沒人守備的地方，很幸運，他知道球隊本季首度拿下3連勝，最近漸入佳境，也把韌性打出來，希望能把好的感覺帶到下半季。

悍將三壘手王念好第7局因守備失誤而自責落淚，總教練陳金鋒指出，球員失誤造成球隊困擾都會感到難過，但這是王念好要去承受的地方，職業運動每天都在歷經失敗、失誤無限循環，重點是失誤後如何面對往後比賽，而不是失誤當中一直在想，這沒辦法改變，畢竟已成事實，你只能往前看，下一次球來怎麼做好。

布坎南先發7局被敲4安，另有7K和2次四死球，失1分為非責失無關勝敗。江國豪後援2局失2分非責失拿下本季首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中