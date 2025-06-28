晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL總冠軍賽》鎖住豪哥 蘇文儒成就感爆棚

2025/06/28 05:30

海神蘇文儒（中）被賦予防守林書豪的重任，他認為比得分更有成就感。 （記者李惠洲攝）海神蘇文儒（中）被賦予防守林書豪的重任，他認為比得分更有成就感。 （記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神昨在總冠軍賽第6戰和新北國王鏖戰到延長賽後驚險勝出，陣中大鎖蘇文儒被賦予防守林書豪的重任，屢屢用防守幫助球隊，他笑說：「把一個人守住比得分更有成就感。」

海神在T1元年奪下隊史首冠，當時已在陣中的蘇文儒因受傷沒能參與，這也是他首次踏上總冠軍賽舞台，但他攻守都有出色發揮，昨三分球7投4中，拿下14分、5籃板、3助攻。

蘇文儒防守的強勢表現讓林書豪賽後甚至直呼，「這是非常高強度、很好看的籃球，我們兩邊都很拚，這是我為什麼想要打籃球，我今天是用全力去打了！」

面對輸球就得打包的高張力賽事，蘇文儒透露，其實大家在練球時刻意不去談比賽，反而是聊場外的話題或是好笑趣事，不要這麼有壓力，雖然系列賽落後又不被看好，但他說：「其實反而變成我們的動力。」

值得一提的是，昨國王已做好封王準備，第4節觀眾準備好彩帶，甚至在第4節結束進入延長賽前，有球迷把彩帶丟出來，蘇文儒透露，其實他有看到彩帶，但當下沒多想，只是專注在場上，情緒並未受影響。

最後關頭失誤 胡瓏貿自責

海神一哥胡瓏貿昨雖繳出本土最佳的16分，還在終場前1分鐘投進關鍵三分球，但他自認在最後關頭出現失誤很不應該，下一戰會做好準備，「第7戰就是生死戰，會全力拿下來、全力拚！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中