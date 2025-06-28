TPBL總冠軍賽》鎖住豪哥 蘇文儒成就感爆棚

海神蘇文儒（中）被賦予防守林書豪的重任，他認為比得分更有成就感。 （記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神昨在總冠軍賽第6戰和新北國王鏖戰到延長賽後驚險勝出，陣中大鎖蘇文儒被賦予防守林書豪的重任，屢屢用防守幫助球隊，他笑說：「把一個人守住比得分更有成就感。」

海神在T1元年奪下隊史首冠，當時已在陣中的蘇文儒因受傷沒能參與，這也是他首次踏上總冠軍賽舞台，但他攻守都有出色發揮，昨三分球7投4中，拿下14分、5籃板、3助攻。

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蘇文儒防守的強勢表現讓林書豪賽後甚至直呼，「這是非常高強度、很好看的籃球，我們兩邊都很拚，這是我為什麼想要打籃球，我今天是用全力去打了！」

面對輸球就得打包的高張力賽事，蘇文儒透露，其實大家在練球時刻意不去談比賽，反而是聊場外的話題或是好笑趣事，不要這麼有壓力，雖然系列賽落後又不被看好，但他說：「其實反而變成我們的動力。」

值得一提的是，昨國王已做好封王準備，第4節觀眾準備好彩帶，甚至在第4節結束進入延長賽前，有球迷把彩帶丟出來，蘇文儒透露，其實他有看到彩帶，但當下沒多想，只是專注在場上，情緒並未受影響。

最後關頭失誤 胡瓏貿自責

海神一哥胡瓏貿昨雖繳出本土最佳的16分，還在終場前1分鐘投進關鍵三分球，但他自認在最後關頭出現失誤很不應該，下一戰會做好準備，「第7戰就是生死戰，會全力拿下來、全力拚！」

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