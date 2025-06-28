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不開球的日子 陳傑憲6打點醒獅

2025/06/28 05:30

陳傑憲用藍色新球棒締造個人最高紀錄單場6打點。（統一獅提供）陳傑憲用藍色新球棒締造個人最高紀錄單場6打點。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕藍色是谷底反彈的顏色，陳傑憲配備新入手的水藍球棒，昨在前3局就貢獻3安、6分打點，率領統一獅12：5大勝台鋼雄鷹，緊咬昨也贏球的中信兄弟，雙方再度並列龍頭，上半季冠軍最快明天才會明朗。

陳傑憲率隊擊潰雄鷹，也讓獅與兄弟戰績持續並列第一。（統一獅提供）陳傑憲率隊擊潰雄鷹，也讓獅與兄弟戰績持續並列第一。（統一獅提供）

藍棒寫新猷

獅象持續雙排頭

獅隊昨這一戰喚醒不少沉睡中的打者，陳傑憲首局就敲出先馳得點的2分安打，一棒終結逾2週得點圈連續8打數無安打的低潮，2局下再夯出3分彈。

近期比賽換「藍色球棒」，陳傑憲透露是參考林安可的棒頭製成，雖然前天就入手且首打席敲安，卻在比賽途中自覺不合換成另一款，打擊教練馬修爾昨要他拿藍棒，並告訴他，「你是聯盟頂尖打者，設定好好球帶即可。」

另一位復甦的打者是邱智呈，賽前遇上生涯最長的連續16打數無安打，形成前、中段打線的斷層，但總教練林岳平依然信任這位去年安打王，等待他調整回來，果真繳出猛打賞。

前天吞下3連敗後，陳傑憲跟邱智呈互相勉勵，預言隔天2人都會是關鍵的打者。餅總直言，兩人是球隊攻勢的啟動者，不管是上壘或打分數，「我們還是要依賴他們的高安打率。」

獅隊打線轟炸台鋼先發洋投石萬金、黃子豪，連續3局都攻下4分，寫下2021年起「後彈球年代」的前3局最多得分紀錄，逼近聯盟歷史紀錄的3局16分。

上半季冠軍

最快明天拋彩帶

「本來我今天要去開球的。」陳傑憲在MVP舞台自嘲赴美開球風波，逗笑全場球迷，他坦言，很感謝隊友的努力，及上天給予這麼好的運氣，「剛好在這一天，讓我能跳出來幫球隊拿到重要1勝。」

雖然獅隊奪勝，但中信也贏球，宣告今晚台南球場不會出現「橘海」，上半季彩帶不是在樂天桃園球場落下，就是在中信主場，就看獅象今、明兩天戰況而定。

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