晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

6/30鷹找即戰力 分憂解勞林詩翔

2025/06/28 05:30

林詩翔（資料照）林詩翔（資料照）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕台鋼雄鷹昨天投手大崩盤，本季第11度挑戰5成勝率失利，今、明兩天若對中信兄弟無法連勝，上半季將無法逃脫「5成魔咒」。回顧半季的投手內容，日籍投手教練橫田久則坦言，下半季課題是先發土投只有1勝，以及找尋更多勝利組牛棚投手。

下半季課題

擴編牛棚勝利組

台鋼先發土投僅江承諺拿到1勝，他預定明天上半季最終戰對上中信，而陳柏清和黃子豪因難以在洋投風火輪的生態中獲得先發機會，雙雙轉任長中繼。陳柏清前天嘗試短局數，拿下生涯首次中繼成功。

橫田表示，原以為陳柏清不太適合短局數，但看完他投第1場，感覺還不錯。台鋼上半季雖有林詩翔、張誠恩和許育銘扛住牛棚，橫田擔心3人投不完下半季，希望勝利組牛棚再多增加1至2個投手。

30日即將登場的選秀會，台鋼仍未決定狀元籤人選，等明天開會後才會明朗，總教練洪一中坦言，「目前3個球探有3種意見，位置包含捕手、投手和野手。」不排除找即戰力投手增加下半季競爭力。

台鋼終結者林詩翔堪稱是台鋼投手群MVP，有機會成為2001年蕭任汶、2010年許銘倢後，史上第3位上半季至少後援30局、防禦率不到1的土投，但他直言，選秀會有好選手進來，「不能讓自己太安穩，覺得這樣就夠了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中