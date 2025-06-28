6/30鷹找即戰力 分憂解勞林詩翔

林詩翔（資料照）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕台鋼雄鷹昨天投手大崩盤，本季第11度挑戰5成勝率失利，今、明兩天若對中信兄弟無法連勝，上半季將無法逃脫「5成魔咒」。回顧半季的投手內容，日籍投手教練橫田久則坦言，下半季課題是先發土投只有1勝，以及找尋更多勝利組牛棚投手。

下半季課題

擴編牛棚勝利組

台鋼先發土投僅江承諺拿到1勝，他預定明天上半季最終戰對上中信，而陳柏清和黃子豪因難以在洋投風火輪的生態中獲得先發機會，雙雙轉任長中繼。陳柏清前天嘗試短局數，拿下生涯首次中繼成功。

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橫田表示，原以為陳柏清不太適合短局數，但看完他投第1場，感覺還不錯。台鋼上半季雖有林詩翔、張誠恩和許育銘扛住牛棚，橫田擔心3人投不完下半季，希望勝利組牛棚再多增加1至2個投手。

30日即將登場的選秀會，台鋼仍未決定狀元籤人選，等明天開會後才會明朗，總教練洪一中坦言，「目前3個球探有3種意見，位置包含捕手、投手和野手。」不排除找即戰力投手增加下半季競爭力。

台鋼終結者林詩翔堪稱是台鋼投手群MVP，有機會成為2001年蕭任汶、2010年許銘倢後，史上第3位上半季至少後援30局、防禦率不到1的土投，但他直言，選秀會有好選手進來，「不能讓自己太安穩，覺得這樣就夠了。」

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