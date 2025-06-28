張仁瑋關鍵補刀 兄弟緊咬獅

兄弟張仁瑋7局上敲進關鍵第2分。（記者陳志曲攝）

1分之差險勝 淘汰猿

兄弟宋晟睿（左）首局首打席開轟，與先發投手羅戈擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕 宋晟睿昨用首局首打席全壘打開路，羅戈交出6.1局失1分的優質先發，蔡齊哲中繼0.2局精彩拆彈，聯手幫助中信兄弟以2：1險勝樂天桃猿，戰績仍與統一獅相同並列領先，也把樂天淘汰，羅戈表示，去年就來中職打球，今年首次有機會體驗季冠軍，很高興幫助球隊拿下重要勝利。

羅戈前6局有5局讓打者上壘但都守住，7局下先被張閔勛、林承飛連續安打再被陳晨威打掉1分後退場，蔡齊哲緊急登板先三振陳佳樂再解決游承勳，只花6球就化解二壘有人的危機。羅戈表示，7局上張仁瑋打回第2分對他非常重要，儘管沒能投完第7局就被換掉，但球隊是一個團隊，後面還有其他隊友幫忙，「大家互相cover，團結起來，才會贏球。」

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羅戈指出，球隊戰績與統一相同，最後3場補賽都贏就有機會封王，既然球隊把第一場交給他，就當成季後賽去投，第1局隊友就幫他打下分數，讓他上去投球更有信心，因為過去打的聯盟都是單一球季，很期待能首次拿到季冠軍，「去年就來中職，卻沒機會體驗，今年感覺球隊的氣氛與精神都不一樣，上場就是去拚，拿下最好的表現。」

這場雖是補賽，在大批中信球迷進場拉抬下，觀眾1萬2047人創下桃園球場本季週五票房新高。中信總教練平野惠一表示，這場瑕疵還是很多，分數靠前、後段棒次搶下，希望中心打者要再加油，蔡齊哲最近狀況很不錯，是球隊很倚賴的投手，希望最後2場回到主場洲際，能有更多球迷進場為球隊加油，選手也要努力回應球迷的期待。

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