晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

張仁瑋關鍵補刀 兄弟緊咬獅

2025/06/28 05:30

兄弟張仁瑋7局上敲進關鍵第2分。（記者陳志曲攝）兄弟張仁瑋7局上敲進關鍵第2分。（記者陳志曲攝）

1分之差險勝 淘汰猿

兄弟宋晟睿（左）首局首打席開轟，與先發投手羅戈擊掌。（記者陳志曲攝）兄弟宋晟睿（左）首局首打席開轟，與先發投手羅戈擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕 宋晟睿昨用首局首打席全壘打開路，羅戈交出6.1局失1分的優質先發，蔡齊哲中繼0.2局精彩拆彈，聯手幫助中信兄弟以2：1險勝樂天桃猿，戰績仍與統一獅相同並列領先，也把樂天淘汰，羅戈表示，去年就來中職打球，今年首次有機會體驗季冠軍，很高興幫助球隊拿下重要勝利。

羅戈前6局有5局讓打者上壘但都守住，7局下先被張閔勛、林承飛連續安打再被陳晨威打掉1分後退場，蔡齊哲緊急登板先三振陳佳樂再解決游承勳，只花6球就化解二壘有人的危機。羅戈表示，7局上張仁瑋打回第2分對他非常重要，儘管沒能投完第7局就被換掉，但球隊是一個團隊，後面還有其他隊友幫忙，「大家互相cover，團結起來，才會贏球。」

羅戈指出，球隊戰績與統一相同，最後3場補賽都贏就有機會封王，既然球隊把第一場交給他，就當成季後賽去投，第1局隊友就幫他打下分數，讓他上去投球更有信心，因為過去打的聯盟都是單一球季，很期待能首次拿到季冠軍，「去年就來中職，卻沒機會體驗，今年感覺球隊的氣氛與精神都不一樣，上場就是去拚，拿下最好的表現。」

這場雖是補賽，在大批中信球迷進場拉抬下，觀眾1萬2047人創下桃園球場本季週五票房新高。中信總教練平野惠一表示，這場瑕疵還是很多，分數靠前、後段棒次搶下，希望中心打者要再加油，蔡齊哲最近狀況很不錯，是球隊很倚賴的投手，希望最後2場回到主場洲際，能有更多球迷進場為球隊加油，選手也要努力回應球迷的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中