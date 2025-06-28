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18號土投對決 黃保羅8局威風

2025/06/28 05:30

悍將黃保羅先發8局無失分。（記者塗建榮攝）悍將黃保羅先發8局無失分。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕21歲的黃保羅昨繳8局無失分優質先發，加上隊友第6局猛攻5分，最終富邦悍將以5：0擊敗味全龍，相隔334天再奪4連勝，近4戰3度完封對手，雖然作客天母踢館成功，本季客場戰績依舊是慘淡的5勝24敗。

黃保羅用生涯單場新高的105球投滿8局，只被敲3安拿下本季第3勝和單場MVP，賴鴻誠投最後1局力保不失，悍將總教練陳金鋒盛讚，「保羅表現非常好，前一場打到延長賽11局，牛棚使用量大，這場他拉長投球局數，也讓後援投手有喘息空間，非常謝謝他。」

過去3場黃保羅慘吞3連敗，防禦率高達7.04，昨及時回穩，他說，近期控球不理想，加上變化球走前面，直球走後面，對方打者比較好抓球路，這場改變配球策略，直球和變化球比例各半讓對手不好猜。

沒能挑戰完封，黃保羅指出，自告奮勇投第8局，投完8局用球數也到了，未來有的是機會挑戰完封，近期特別請教擔任運科教練的范玉禹，他建議調整揮臂軌跡，效果還不錯。

此役兩隊上演背號18號的本土投手先發對決戲碼，徐若熙只用72球投滿5局退場，被敲2安無失分無關勝敗，但他退場後風雲變色，6局上悍將打了10人次，靠5安和2次保送，單局灌進5分力挺黃保羅。

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