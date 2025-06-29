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TPBL總冠軍賽》神王今決霸 變因指向邱子軒、林書緯

2025/06/29 05:30

TPBL爭霸割喉戰X因子TPBL爭霸割喉戰X因子

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL總冠軍賽殊死第7戰今傍晚5點在新莊體育館登場，年度戰績第1的新北國王要挑戰隊史第2冠及連兩季奪冠壯舉，南部勁旅高雄海神自2022年抱回隊史首冠後持續耕耘，這季無論人氣或戰績都開出紅盤，今盼能登頂，重返榮耀。

邱子軒將是海神封王戰後場關鍵戰力之一。（資料照）邱子軒將是海神封王戰後場關鍵戰力之一。（資料照）

海神想拋彩帶

在林書豪（右）穩定輸出之下，林書緯成為國王爭霸終戰的X因子。（資料照）在林書豪（右）穩定輸出之下，林書緯成為國王爭霸終戰的X因子。（資料照）

慎防罩門失誤

系列賽一度以2：3落後的海神，前役回到主場在滿場1萬2千名觀眾加持下，和國王鏖戰到延長賽後險勝，逼出G7，今再度揮軍北上，目標在新北拋下藍色彩帶。不過，海神在第5、6戰都曾於領先到雙位數後攻守突當機，讓國王迎頭趕上甚至超前。若想要拿下G7，球評林冠綸認為，海神必須減少不經意的失誤，「國王是很有經驗、懂得把握機會的球隊，一閃神很容易被追回來。」

除了失誤控制，林冠綸提到，國王的攻守轉換快速，海神需有更好的出手選擇，該投進的球也得把握，他點名，海神的X因子會是邱子軒和蘇文儒，兩人的攻守若能穩定發揮，有機會左右戰局。生涯首度參與總冠軍賽G7，蘇文儒不諱言，打到這階段，身心都很疲憊，「第7場就看大家的意志力了，要想辦法突破自己。」提到連3戰主場觀眾人數破萬，他很感謝球迷支持，「因為他們的加油，我們更有動力去贏得勝利。」

國王尋求衛冕

寄望豪弟回穩

國王前役關門失利，林冠綸認為，洋將變陣機會高，總冠軍賽場均18.5分、6籃板的年度最佳洋將沃許本可望重返前線，但國王眼下需解決的問題，是如何讓球隊進攻串聯，「面對海神的防守壓力，國王的進攻大多讓球員用個人能力去突破，必須找回例行賽國王的進攻方式，取得更好機會出手。」林冠綸點出，國王的X因子可能是林書緯，他前役拿下12分、6助攻，出現3次失誤，其中2次都在延長賽，且正負值為全隊最低 -12，他能否反彈將影響國王團隊。

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