挑FMVP難度有落差 海神4選、國王無懸念

只要國王奪冠，FMVP基本上是林書豪的囊中物。（資料詔）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王和高雄海神今進行「搶七大戰」，總冠軍賽最有價值球員（FMVP）獎落誰家，成為熱議的話題。倘若國王封王，當家球星林書豪獲獎毫無懸念，但若是海神登頂，以目前數據看來，呈現人人有機會的狀態，其中又以洋將艾德、克雷格呼聲最高，本土球員則是蘇文儒和胡瓏貿最被看好。

海神蘇文儒期許隊友在G7展現強大意志力。（資料照）

林書豪這季勇奪TPBL年度MVP，總冠軍賽多次跳出拯救球隊，場均21.7分、5.5籃板、6.3助攻，得分高居所有球員之冠，G7只要國王奪冠，FMVP基本上已是他的囊中物。

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TPBL總冠軍賽MVP人選

海神在此系列賽都有不同球員挺身而出，他們在輸掉第1戰後，下一場隨即換上禁區悍將艾德，憑著他的經驗和在禁區攪和的能力，在第2戰扳回一城。艾德重返前線後，每場攻守都相當穩定，出賽5戰平均18.8分、9.2籃板，他的存在也成功穩定海神的軍心。從季後賽首輪到總冠軍賽全勤的克雷格，場均21分、5.3籃板，得分在所有球員中僅次於林書豪，為球隊重要攻擊箭頭，他和艾德都是FMVP的熱門人選。

不過，海神本土核心的發揮，是支撐他們走到G7的關鍵，這系列賽攻守都相當搶眼的蘇文儒，是最有機會角逐FMVP的本土球員，而當家一哥胡瓏貿也是被討論的人選之一。只是兩人數據和艾德、克雷格相比仍相對遜色，G7必須打出「封神」表現，才有機會突圍。球評林冠綸坦言，海神的FMVP人選確實不容易挑選，G7的表現可能直接決定獎落誰家。

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