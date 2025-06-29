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廖倬甫心態正確 擊退西本拳太

2025/06/29 05:30

廖倬甫晉級300級美國公開賽男單4強，締造個人最佳成績。（資料照）廖倬甫晉級300級美國公開賽男單4強，締造個人最佳成績。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕具得天獨厚的身材，近年卻難在國際賽有穩定表現的土銀22歲男單好手廖倬甫，昨以21：18、21：8轟垮世界排名12的日本名將西本拳太，挺進美國公開賽4強，締造個人在300等級的最佳成績。

185公分的廖倬甫在17歲於全國團體錦標賽就展現實力，但近年卻無搶眼表現，本季多在國際挑戰賽、系列賽等賽事磨練，並於盧森堡公開賽拿亞軍。昨對日本二哥西本拳太，廖倬甫用出色攻擊轟到對手無力招架，督軍的教練林祐賢開玩笑表示，「倬甫打很好，但我不只有一點意外，我是超級意外，嚇死我了！」

林祐賢認為，廖倬甫身材、實力都已具備，但易患得患失，「我相信他只要心態正確，就會出現一種加成效果，必定可以更穩定發展。」

小天也殺抵男單4強

廖倬甫4強將對決加拿大一哥楊燦，林祐賢希望徒弟能突破自己2019年美國賽的4強紀錄。另外，頭號種子周天成以21：19、21：8打退加拿大黑馬賴浩俊，4強將迎戰印度20歲小將謝提。

男雙方面，4強全是台灣組合，賴柏佑／蔡富丞對決江建葦／吳軒毅；陳政寬／林秉緯碰何志偉／黃睿璿，提前確定台灣繼2010年方介民／李勝木後，再奪美國賽男雙冠軍。

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