獅M1 預約今晚桃園爆橘海

梅賽斯先發8局飆出8次三振，率獅隊拿下重要一勝。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕昨在9577名球迷緊盯的不能輸1戰，統一獅王牌投手和四番同心協力。梅賽斯一夫當關，貢獻生涯最長的8局無自責分，搭配四番林安可的生涯百轟，終場以3：1擊敗富邦悍將，加上另一地中信兄弟輸球，統一獅點亮魔術數字「M1」，今晚只要贏球或和局，就能在桃園自力封王，奪下第18座季冠軍。

獅隊林安可4局下敲出2分砲，生涯百轟出爐。（記者李惠洲攝）

上半季終戰

台南球場大螢幕穿插播放洲際球場賽事，當雄鷹洋砲魔鷹開轟追平兄弟時，全場獅迷歡聲雷動。（記者李惠洲攝）

只要不輸就自力封王

獅象相隔兩地交鋒3場的「天王山系列賽」，G2出現命運分歧點。潘傑楷在2局下2出局上壘後欲盜壘，被亞力士的牽制逮個正著，未料王念好傳二壘打到潘傑楷的頭盔，球彈到中右外野手之間，潘傑楷狂奔3個壘包先馳得點。獅隊總教練林岳平直言，潘傑楷跑壘失誤後，卻因為球彈到很微妙的位置，反而可以先得分，「這次跑壘為球隊開局取得很好的氣勢，以領先狀態去迎接比賽。」

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獅隊是本季最會打先得分比賽的球隊，勝率高達7成71，梅賽斯力撐8局猛飆8K，只有在7局上因中外野手林佳緯處理球漏掉失誤掉1分非自責，奪下本季第6勝。梅賽斯指出，知道這場比賽很重要，仍提醒自己保持平常心，積極進攻打者好球帶。餅總盛讚他帶來很大的安定感，「在如此重要的比賽，能幫球隊守住8局的優勢。」

梅賽斯好投及時雨

林安可生涯百轟出爐

林安可更在4局下棒打亞力士，僅花523場達陣百轟是隊史第2快，僅次於蘇智傑的448場，隊友走出休息室手拉手圍圈，載歌載舞。有趣的是，林安可開轟沒多久，另一地在洲際球場的台鋼中信之戰，恰巧魔鷹夯出追平2分砲，台南球場特別在大螢幕放送，響起熱烈歡呼聲。

林安可笑說，隊友賽前就有說如果夯出百轟就要出來跳舞，「我要的不是只有百轟，這只是一個過程，希望能再更精進自己，專注在每一天的比賽。」

獅隊上半季曾三度「滅燈」，昨天第四度亮起封王魔術數字「M1」，聽牌隊史第18座季冠軍，且是一場打到4局上1：0領先樂天的保留比賽，餅總直言，比賽還有中、後半段，「不是守住而已，還要能再得分。」

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