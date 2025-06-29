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林詔恩扛封王戰 改寫餅總土投偉業

2025/06/29 05:30

林詔恩（記者李惠洲攝）林詔恩（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅封王最後一哩路作客桃園，跟樂天桃猿再戰打到4局上的保留比賽，總教練林岳平明言，將由林詔恩續投。自從古林睿煬旅日，林詔恩就一直將他視為目標，今晚將是他職棒生涯張力最大之役，只要好投就有機會成為橘彩帶落下的功臣。

今從4局下登板

考驗21歲年輕心臟

今晚獅隊對上樂天的保留比賽，正好是林詔恩先發，前3局無失分，隊友在4局上攻下1分，林詔恩將在4局下續投，雖然將擠滿「外野那群獅迷」作為後盾，他坦言還不敢想像球迷爆滿的畫面，「我沒有想到壓力，按照自己的節奏去投。」

獅隊上半季先發土投只有2勝，2場都是林詔恩拿下，但前1勝已是5月4日，那場投完後因手臂疲勞下二軍休養，5月20日回一軍後，餅總認為狀態持續回升，計劃下半季讓他固定輪值。

林詔恩認為，今年球季至今的內容，沒有開打前預想的好，但至少起伏沒有太大，「去年投到這個階段，我的控球已經不太穩定了，有了上一季的經驗，今年感覺比較不一樣。」林詔恩是餅總執教期間第1位肩扛封王戰的先發土投，前4座季冠軍的封王戰先發投手分別是泰迪、布雷克、勝騎士和羅昂，考驗這位21歲潛力左腕的強心臟。

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