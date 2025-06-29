兄弟封王變難 除非拚出7/2加賽

雄鷹魔鷹4局上轟出2分砲，也是生涯第49轟。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹延續本季對中信兄弟的壓倒性優勢，先靠魔鷹2分彈扳平比數，再攻出兩個3分大局擴大領先，以8：4逆轉擊敗中信，上半季對戰8勝3敗。中信想拚上半季冠軍，只能指望今天自己贏且統一獅輸，把戰線逼到7月2日（週三）出現加賽。台鋼今天雖是本季第12次挑戰五成勝率，總教練洪一中卻認為，走到終點達成才有意義。

兄弟上半季爭冠居劣勢，只能寄望出現加賽。 （記者廖耀東攝）

遭雄鷹逆轉 對戰3勝8敗

魔鷹4局上抓黃博多第1球，一棒把比數扳成2：2，這是他本季第19轟、在中職累計第49轟，今天若再開砲，將追平布雷於2008年花162場締造的最快50轟紀錄，5局上吳念庭、張肇元相繼擊出二壘安打，台鋼以5：2首次超前，中信雖一度追到4：5只差1分，8局上林家鋐、王博玄連續安打追加3分為台鋼奠定勝基。

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吉田一將用90球投5.2局，被打8支安打失4分，在打線力挺下繼5月3日再有勝投進帳，本季2勝都取自中信，洪總指出，只要先發投手不要太離譜，打線都有機會追，前一場才3局就丟12分，連還擊的機會都沒有，以台鋼目前的狀況，先發投手不可能不失分，只要壓低分數，讓攻擊慢慢磨，就有機會反攻。

台鋼今天若再贏球，上半季戰績30勝30敗，將是隊史首次半季以五成勝率坐收，洪總認為，挑戰五成勝率不是只有這次機會，今年球季還有61場比賽，走到終點達到才有意義，「我們就是盡力、加油，當做例行賽的其中一場。」至於7局上提出抗議被裁判接受，讓中信提出重播輔助判決遭到駁回，他表示，只有總教練才有權提出挑戰，當時對方總教練並不在休息區。

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