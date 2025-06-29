消化試合不含糊 王順和5度上壘

龍隊王順和單場敲出4支安打，包括11局上致勝打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上半季皆已無緣爭冠的樂天桃猿、味全龍，昨卻在桃園打到延長賽突破僵局才分勝負，龍隊王順和單場5次打擊全數上壘，包含4支安打，其中更包括11局上價值連城的超前分安打，幫助球隊7：5贏球。

味全龍和台鋼雄鷹昨都贏球，兩隊皆以29勝30敗並列第4名，今天上半季最終戰，兩隊分別交手富邦悍將、中信兄弟，各自有機會拚上半季5成勝率。

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昨龍隊洋投龍聖僅投10球就造成無人出局滿壘，樂天首局靠林承飛安打和陳佳樂高飛犧牲打斬獲2分，林承飛並在3局下開轟，樂天一度取得領先優勢。不過，龍隊8局上攻勢凌厲，李凱威、郭天信連續安打狙擊前隊友呂詠臻，朱育賢敲安追平。

雙方鏖戰到延長賽，10局各得1分繼續僵持，直到王順和11局上擊出超前安、張政禹安打進帳保險分，才奠定勝基。

王順和說，這是他生涯首度獲得單場MVP，他提到：「很開心。球隊若像這樣，大家都有把握機會跳出來建功，那就很好。」王順和說，11局關鍵打席面對陳柏豪，考量壘上有人時變化球可能很多，因此抓偏高的球揮擊。

龍隊教頭葉君璋，賽後首先笑著主動提問：「（統一獅和中信兄弟）有要加賽嗎？」回過頭來，葉總指出，全隊昨在攻擊方面表現都不錯，雖然也有球運不佳的球，但看得出攻擊的積極性不錯。

談到王順和，葉總說，今年看到的他，在先不管結果的前提下，打席的內容跟品質都不錯，希望能維持下去。

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