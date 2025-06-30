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TPBL總冠軍賽》7戰打退海神 國王連2季登頂

2025/06/30 05:30

國王昨天在第7戰痛宰海神，拿下TPBL元年首冠。（記者林正堃攝）國王昨天在第7戰痛宰海神，拿下TPBL元年首冠。（記者林正堃攝）

老闆豪擲5千萬獎金

TPBL總冠軍賽》7戰打退海神 國王連2季登頂國王洋將沃許本和曼尼高帶著香檳，直闖賽後記者會。
（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王昨天在第7戰靠著團隊出色火力做後盾，終場108：89痛宰高雄海神，在TPBL總冠軍賽以4：3封王，勇奪隊史第2冠及連兩季奪冠，國王老闆王文祥也當場豪邁宣布頒發5000萬獎金。

海神胡瓏貿哽咽表示，大家都已貢獻出全部，明年我們會再回來的。（記者林正堃攝）海神胡瓏貿哽咽表示，大家都已貢獻出全部，明年我們會再回來的。（記者林正堃攝）

國王在上季PLG拿下隊史首冠，本季轉戰TPBL以頭號種子之姿晉級季後賽，但冠軍賽跟海神一路激戰至第7戰才勝出，讓勇奪FMVP的林書豪直呼很艱辛，賽後更忍不住紅了眼眶，直言這是他籃球生涯經歷過最難打的季後賽。

豪︰生涯最難打季後賽

林書豪坦言過去在NBA季後賽也曾打過7戰，只是最後都被淘汰，而當年跟著暴龍奪冠時因為幾乎沒上場時間，所以沒有實戰壓力，這次打好打滿，他也力讚海神，雖然在例行賽只拿第3名，但絕對是一支實力很堅強的隊伍。

首節一波流 轟垮海神

有別於前6場的激戰，國王回到主場展現志在必得的決心，首節就拉出35：18狂攻轟垮海神，全場最多領先達28分，勝負毫無懸念，林書豪拿27分、5籃板、4助攻、4阻攻，沃許本在輪休2場後重回戰線拿21分、14籃板，曼尼高19分，奧帝也有16分、14籃板，林書緯得14分。

國王在今年度過忙碌的賽季，出國征戰東亞超級籃球聯賽，還要打亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，總經理毛加恩感謝球員的付出和努力，因為確實是不容易的一季，而教練萊恩也力讚球員在高壓下依舊打出好表現，很開心最後是完美結局。

胡瓏貿︰已貢獻全部

海神在季後賽首輪「下剋上」擊敗福爾摩沙夢想家，冠軍賽也與國王打到殊死戰，但本土主力在G7表現失常，蘇文儒7投0中拿2分，胡瓏貿也只有7分，錯失拿下隊史第2冠的機會，對此胡瓏貿哽咽表示，「我們從一開始不被看好到走到現在，大家都已貢獻出全部，但明年我們會再回來的。」

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