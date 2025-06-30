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TPBL總冠軍賽》林書豪摘FMVP 弟弟盼再並肩奪冠

2025/06/30 05:30

林書緯盼與哥哥再一起奪第3冠。（記者林正堃攝）林書緯盼與哥哥再一起奪第3冠。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕林書豪在TPBL總冠軍賽繳出場均22.4分、6助攻、5.4籃板的全能數據，拿下FMVP當之無愧，而他在完成豐收的一季後，是否會續留新北國王備受關注，弟弟林書緯更公開向他喊話一起奪第3冠。

林書豪拿下FMVP當之無愧。 （記者林正堃攝）林書豪拿下FMVP當之無愧。 （記者林正堃攝）

豪心疼 搶掉弟弟關注度

林書豪在今年勇奪例行賽年度MVP、年度第一隊、防守第一隊和FMVP，他表示，這份榮耀更特別的是能跟林書緯一起達成，「能跟自己弟弟打球，是跟家庭的愛，看他平常訓練那麼多，能犧牲這麼多也很心疼，因為沒有我，他一定會獲得更多關注。」

下季動向未明 國王留人

聽到哥哥的感性言談，林書緯說：「我知道他要加入國王後，就知道自己會犧牲很多，但這都是我願意的，因為他是我哥哥，而且犧牲沒有問題，重點是要奪冠。」林書豪在下季合約為球員選擇權，對於林書緯的溫情喊話，他並沒有正面回應，僅笑說：「有兄弟的人都知道，有個頑皮的弟弟很討厭。」

雖然締造風光一季，但林書豪坦言，這次他為了準備季後賽，每天都治療到凌晨1、2點，而這段時間也犧牲了所有家庭生活，甚至沒能看到小孩，因此自己賽後也釋放情緒地哭了。國王總經理毛加恩則表示，會盡全力留下林書豪，因為他是國王文化的靈魂人物，但一切還是得看他本人評估。

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