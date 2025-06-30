還好婉拒赴美開球！陳傑憲3戰6打點穩軍心

陳傑憲（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊昨客場自力封王拿下隊史第18座季冠軍，隊長陳傑憲挺過「開球事件風波」，也以身作則靠表現力挺球隊奪季冠軍。

昨3打席完成猛打賞

陳傑憲原規劃受邀到美國芝加哥白襪隊擔任6月28日比賽開球貴賓，後來多方考量後婉拒，時逢獅隊爭冠關鍵期，留下來的陳傑憲在這3戰累計12打數6安打(1轟)、6打點、4得分，並帶領隊友拚戰，穩定軍心，以3連勝保住球隊季冠。

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展現大賽型選手風格

獅隊4月20日對樂天桃猿這場保留賽中，陳傑憲並未先發，昨於4局上代打第7棒，3打席就完成猛打賞。9局上，陳傑憲首位上場就對舒治浩擊出二壘打，獅隊再靠對方失誤和林佳緯安打，拿下保險分。

再次展現「大賽型選手」風格，陳傑憲說：「身為選手，在重要的時刻當然和平常不一樣，這是一場勢必要贏的比賽，沒有輸的理由。但其實我覺得很剛好，正好沒去開球、那場比賽沒先發，替補上場能有表現，感覺不是我厲害，而是安排好的，正好展現出運氣。」

獅隊直到昨上半季最後一場才確定封王，陳傑憲坦言，過程中確實有壓力，也是選手該去學習的，今年奪冠過程更刺激，大家都會從中得到經驗。

陳傑憲說：「我們現在有好的感覺，大家賽後也會凝聚在一起討論，我相信我們下半季會更不一樣，有信心挑戰年度第一的總目標。」

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