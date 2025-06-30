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5洋將助拳 髙塩不思議

2025/06/30 05:30

本季統一獅外籍助拳人投球成績本季統一獅外籍助拳人投球成績

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅昨在上半季封王戰，最後2局交給日籍投手髙塩將樹關門，他不負教練團所託投2局無失分順利守成，賽後獅隊總教練林岳平說，「第5號洋投」髙塩投球令人感動，會跟公司爭取給他更好的待遇；今年髙塩月薪僅10萬台幣。

36歲的髙塩歷經去年3度叩關終於在第6輪獲獅隊青睞，如今已成牛棚要角。（記者陳志曲攝）36歲的髙塩歷經去年3度叩關終於在第6輪獲獅隊青睞，如今已成牛棚要角。（記者陳志曲攝）

月薪10萬 餅總爭取加薪

獅隊上半季封王5大外籍「助拳人」功不可沒，包括4大先發洋投飛力獅、梅賽斯、蒙德茲和布雷克豪取22勝，和不佔洋將名額的髙塩將樹，本季他出賽25場戰績2勝1敗8中繼6救援、防禦率1.91。

4大先發洋投 豪取22勝

36歲的髙塩歷經2022、23年選秀落榜，去年3度叩關終於在第6輪獲獅隊青睞，如今已成牛棚要角，他說，「今年我36歲，但穿上球衣和年紀沒關係，這是實力的世界，表現好再努力，表現不好再調整，不在意自己的年紀。」

餅總表明要向公司爭取為髙塩加薪，髙塩笑說，「沒關係啦，我已到了退休的年紀，去年統一獅給我機會就很滿意了，有沒有加薪真的沒關係。」

3度叩關中職 獲獅青睞

餅總說，當初考量髙塩年紀和球隊投手戰力足夠，所以連兩年沒選，由於潘威倫即將退休，希望補強能先發投手，因此排除年齡因素挑髙塩，去年下半季加入尚未成為球隊倚賴的投手，今年經過完整春訓，現已是不可或缺的牛棚戰力。

餅總說，髙塩表現超乎預期，年紀雖長，不過球速還有146公里，比3年前的142公里更快，髙塩很安靜，專注投入工作，具備日本「職人精神」，盡力把事情做到最好，值得台灣選手學習。

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